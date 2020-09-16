Sefir ne demek? Sefirikebir ne demek? Sefir kelimesi ne anlama gelir? Sefirikebir kelimesi ne anlama gelir? Sefir kelimesi TDK'ya göre ne anlama gelr?

Cümle içinde oldukça sık kullanılan bir kelimeler olan sefir ve sefirikebir, Osmanlıca'dan dilimize geçmiş ve gündelik dilde oldukça sık kullanılmasa da kulllanıldığında zengin duran kelimelerdir.

SEFİR NE DEMEK

Sefir kelimesi eski kitaplarda karşımıza 'elçi' olarak çıkıyor. Bu kelime eskiden elçiler için kullanılan bir isim olarak karşımıza çıkar.

SEFİR KELİMESİNİN TDK'YA GÖRE ANLAMI

sefir

SEFİR KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR

Memduh Şevket Esendal VİR eserinde "Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar." şeklinde bu kelimeyi kullanmıştır.

SEFİRİKEBİR NE DEMEK?

Sefirikebir eski Türkçeden dilimize geçmiştir. Büyükelçi anlamına gelen bu kelime Arapça kökenlidir.

SEFİRİKEBİR KELİMESİ TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR

SEFİRİKEBİR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR

''Ta fizandan gönderdikleri sefirikebirin yüzü suyu hürmetine bu hoşafları kaldırsalar bari.''

SEFİR VE SEFİRİKEBİR KELİMESİNİN TARİHİ

Bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat yani, büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir. Büyükelçilerin görevi, gittikleri yani görevlendirildikleri yerde vatandaşı oldukları ülkeyi temsil etmek ve o ülkeninhaklarını korumak ve o ülkedeki diğer vatandaşları korumak kollamaktır. Yine Osmanlı Devleti döneminde kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabirikullanılmıştır.Büyükelçiler, temsil ettikleri ülke devlet ba?kanının imzasını ta?ıyan bir "güven mektubunu " (İtimatname) gittikleri ülke devlet başkanına özel bir törenle arz eder ve ancak bu törenden sonra resmen göreve başlamış kabul olunurlar. Demokratik yönetimlerde büyükelçiler ülkelerinde sorumluluk sahibi hükûmet tarafından atanmış olsa da, devlet başkanının kişisel temsilcisi sayıldıklarından, hükûmetler bu atamaları gerçekleştirmeden önce, sembolik yetkili devlet başkanlarından dahi ön onay almaya gerek duyarlar. Daha sonra gerçekleşecek olan büyük elçi atamalarında kişinin yani sefirikebirin görev alacağı hükümetten de agreman yani bir anlamda ön onay almaları gerekir. Devletler, diplomatik ilişkide bulundukları her ülkeye mukim bir büyükelçi göndermeyebilirler. Onun yerine bir ülkede mukim olan büyükelçi çevre ülkelerden bazıları nezdinde de akredite olunabilir. Kendi ülkesi ve görevlendirildiği ülke arasında diplomatik siyasi kültürel her türlü bağı kurmak anlaşmalarda söz sahibi olmak ve ilişkileri geliştirmek temel görevlerindendir.

Görev süresi sona eren bir büyükelçi, yine kendi devlet başkanının imzasını taşıyan, görevli bulunduğu ülke devlet başkanına muhatap bir mektup ile geri çağrılır. Uygulamada, bu mektup, genellikle, görev yerine yeni gelen büyükelçi tarafından, kendi güven mektubu ile birlikte, nezdine atanılan devlet başkanına takdim olunur.