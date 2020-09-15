Seçim kanunu çalışmaları kapsamında 'Online seçim' gündeme geldi

Seçim Kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Mevzuatta yapılması öngörülen çalışmalar arasında milletvekili transferi, seçim barajı ve kongrelerin online yapılması yer alıyor. AK Parti pandemi nedeniyle seçimlerde 'online oy kullanımı' için de hazırlık yapıyor.

TASLAK METİN EKİM AYINDA SUNULACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, çalışmalarında sona gelirken Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

ONLİNE KONGRE İÇİN KANUNA MADDE EKLENECEK

Hürriyet'in haberine göre yapılan toplantılarda, koronavirüs nedeniyle birçok toplu etkinliğin online olarak yapıldığı ancak partilerin kongrelerini online olarak yapamadığı konusu gündeme geldi. Bunun önüne geçebilmek için Siyasi Partiler Kanunu'na "Tüm partiler kongrelerini, online yapabilecek" maddesinin ekleneceği öğrenildi.

ONLİNE SEÇİM GÜNDEMDE

Bir diğer online çalışmanınsa sandık için olduğu öğrenildi. Salgın sürecinin devam etmesi ya da başka durumlarda AK Parti'nin seçimlerin de online yapılabilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.