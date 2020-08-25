Sebzeli Wonton çorbası tarifi: Sebzeli Wonton çorbası nasıl yapılır?

Sebzeli Wonton çorbası, dünya mutfağında beğenilen tarifler arasında yer alıyor. Sebzenin yanı sıra kıyma ile tatlandırılan Wonton çorba, kısa sürede yapılmasıyla da pratik bir yemektir. MasterChef sebzeli Wonton çorba tarifi haberimizde.

SEBZELİ WONTON ÇORBASI MAZLEMELERİ

100 gr kıyma

1 adet ufak soğan

1 adet taze soğan

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı susam yağı

1 tutam karabiber

Hamur için:

1 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar un

Üzeri için:

1 çorba kaşığı susam yağı

1 adet taze soğan

SEBZELİ WONTON ÇORBA NASIL YAPILIR?

İlk olarak hamur malzemesinden serte yakın bir hamur hazırlanır, yarım saat dinlendirilir. İç malzemesi karıştırılır.

Dinlenen hamur, merdaneyle servis tabağı kadar açılır. 3.3 santimlik kareler kesilir. Karelerin ortasına yeteri kadar iç eklenir. Önce üçgen olarak katlanır, bastırılır, ardından rulo yapılır.

Tencereye 4 su bardağına yakın su konur. İçine 1 tatlı kaşığı şeker ilave edilir. Kaynama noktasına gelince hazırlanan hamurlar suya atılır ve 10 dakika kadar haşlanır.

Suyuyla birlikte hamurlar kaseye konur. Üzerine bir miktar susam yağı ve ince kıyılmış taze soğan konur.