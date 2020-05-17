Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a Bayern Münih ve Milan'ın ardından Rus ekibi Zenit de talip oldu.

Ozan'ın sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon euroluk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklanırken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı belirtilmişti.

ZENIT DEVREYE GİRDİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı. Rus basınında yer alan haberlere göre Zenit, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Schalke ile temasa geçti ve düşüncelerini sordu. İki kulübün ilk temasları yaptıktan sonra transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldıkları belirtildi.

BAYERN VE MİLAN DA İSTİYOR

Milli futbolcu için Alman devi Bayern Münih ve Milan'ın devrede olduğu ileri sürülmüştü.