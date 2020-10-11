Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı final mi yaptı? Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman?

Askeri dram dizisi olarak diziseverlerle buluşan Savaşçı dizisi 11 Ekim'de yok mu? 99. bölüm ardından 100. bölümü merakla beklenen dizi, FOX TV'nin akışından kaldırıldı.bir çok başarılı oyuncuyu bünyesinde barındıran Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman?

SAVAŞÇI NEDEN YOK, FİNAL Mİ OLDU?

Sevilen dizi hakkında geçen günlerde, oyuncularının ücretlerinde sorunlar olduğu haberleri çıkmış, ayrıca çekimlerin durduğu iddia edilmişti. Ancak Savaşçı dizisinin 11 Ekim Pazar günü neden yayımlanmadığı hakkında net açıklama bulunmuyor. Diğer yandan dizinin 100. bölümde final yapacağı da bekleniyordu. Fakat Savaşçı final yapmadan FOX TV dizileri arasından kaldırıldı.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

2017 yılından itibaren televizyon ekranlarında yayın hayatını sürdüren Savaşçı dizisinin yerine FOX ekranlarında bundan böyle Öğretmen dizisi ekrana gelecek gibi duruyor. Öte yandan dizinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak bilinmiyor.