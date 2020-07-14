Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi

29 yaşındaki oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından 67. yaşına giren usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutladı. Türkay, Yöntem ile sarılarak çekilen fotoğrafını paylaşarak duygusal da bir not yazdı. Kısa sürede gündem olan oyuncu, paylaşımını Instagram'dan sildi.

"TEKRAR TEKRAR OKUMALIYIM KALBİNDEN GEÇENLERİ"

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile paylaştığı fotoğrafa kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. Türkay için peş peşe "Aşkını ilan etti" yorumları yapıldı. Kısa sürede gündem olan Yöntem'le aşk yaşadığı ileri sürülen genç oyuncudan yeni bir hamle geldi. Türkay, Selçuk Yöntem için yaptığı paylaşımı Instagram'dan kaldırdı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan usta oyuncu, herhangi bir yorum yapmadan Türkay'ın paylaşımını da yayınlamıştı. Son olarak kendi fotoğrafını paylaşan Yöntem, "Doğum günlerini çok severim. İnsanın kendini bir şey zannettiği çok güzel gündür. Dostlarla, sevdiklerimle paylaştığım önemli bir gündür. Kutlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Dün akşam doğum günü kutlamasından çıkarken görüntülenen Selçuk Yöntem, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen Tuvana Türkay'la alakalı sorulara cevap vermedi.