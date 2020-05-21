Şarkıcı Merve Özbey Çocuk yapın da görelim diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Sosyal medyada sık sık "Neden çocuk yapmıyorsun?" diyenlere çektiği video ile isyan eden model Larissa Gacemer'den sonra şarkıcı Merve Özbey'de kendisine gelen "Çocuk yapın da görelim" yorumuna tepki gösterdi.

"ÇOCUK YAPIN DA GÖRELİM"

Geçtiğimiz Şubat ayında Kenan Koçak ile nikah masasına oturan şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının bir takipçisi ise fotoğrafa "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" yorumunu yaptı.

"SİZİN GİBİLER BU DÜNYAYI ALT ÜST EDİYOR"

Takipçisinin özel hayatıyla ilgili sorduğu soruya çok sinirlenen Merve Özbey ise sert bir dille yanıt vererek şunları söyledi: "Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor."

LARISSA: DOĞUŞTAN SORUNUM VAR ÇOCUĞUM OLMUYOR

Basketbolcu Burak Gacemer'in model eşi Larissa Gacemer, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı videosunda sık sık kendisine "Çocuk niye yapmıyorsun" diyen takipçilerine "Benim doğuştan bir sorunum var, çocuğum olmuyor. Burak da beni böyle kabul etti" cevabını vermişti. Açıklamasıyla herkesi derinden sarsan Gacemer'e ünlü isimlerden destek yağmıştı.