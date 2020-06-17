Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!

Pratik yapılışı ve özel lezzeti ile dikkat çeken bisküvili saray sarması, 20 dakika kısa bir sürede yapılır ve damağınızda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

GEREKLİ MALZEMELER

Bir paket bisküvi

1 litre süt

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

Arası için: 1 paket krem şanti, 1 su bardağı ceviz içi, 1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin. Sonra süt, un ve şekeri tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Karışım göz göz olunca margarin ve vanilyayı da ekleyip biraz daha karıştırın.

Robottan geçirdiğiniz bisküvileri tepsiye yayın. Üzerine muhallebi karışımını dökün. Soğuyunca krem şantiyi de üzerine yayın uzun uzun kesip içine cevizi koyup rulo halinde sarın. Hazır hale gelen tatlıyı buzdolabına kaldırın ve yeterince soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun.