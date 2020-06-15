Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Bir yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan ve Haziran 2019'da çalışmaları tamamlanan Santiago Bernabeu Stadı tamamen yenilendi.
15.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:13
İspanyol devi Real Madrid'e Santiago Bernabeu Stadı ile ilgili müjdeli haber geldi.
Bir yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan ve Haziran 2019'da çalışmaları tamamlanan Santiago Bernabeu Stadı tamamen yenilendiği duyuruldu.
Eflatun beyazlılar, stat çalışmaları nedeniyle maçlarını Madrid'de bulunan 6 bin kapasitelik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynuyordu.
EIBAR'I MAĞLUP ETTİ
Real Madrid, bu statta hafta sonu oynadığı Eibar maçını 3-1 kazandı. Madrid temsilcisinin golleri Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.