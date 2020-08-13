Şans Topu 12 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekilişi Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlendi. Canlı ve noter huzurunda yapılan Sisal Şans, Şans Topu çekilişi 12 Ağustos sonuçlarına göre, kazandıran sayılar 2, 7, 20, 21, 33 + 1 şeklinde belirlendi. Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

12 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Kazanan sayılar 2, 7, 20, 21, 33 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 1 milyon 212 bin 804 TL ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 4 kişi 10 bin 906 lira 25'er kuruş, 4+1 bilen 69 kişi 632 lira 20'şer kuruş, 4 bilenler 46 lira 80'er kuruş, 3+1 bilenler 27 lira 45'er kuruş, 2+1 bilenler 11 lira 55'er kuruş, 3 bilenler 7 lira 20'şer kuruş, 1+1 bilenler 5 lira 45'er kuruş, 0+1 bilenler 5 lira 45'er kuruş kazandı. Şans Topu çekilişleri her Çarşamba saat 20: 00'de düzenleniyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.