San Andreas Fayı filmi konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları ve San Andreas Fayı özeti!

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SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Brad Peyton

Oyuncular : Alexandra Daddario, Dwayne Johnson, Carla Gugino

Tür : Aksiyon, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (114 dk)

Vizyon Tarih i: 29 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo : Allan Loeb, Carlton Cuse

Yapımcı Firma: Flynn Picture Company

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı : San Andreas