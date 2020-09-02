San Andreas Fayı filmi konusu nedir? San Andreas Fayı oyuncuları ve San Andreas Fayı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan San Andreas Fayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği San Andreas Fayı konusu, özeti ve San Andreas Fayı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. San Andreas Fayı filminin detayları…

02.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:15

İzleyenleri ekrana bağlayan San Andreas Fayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. San Andreas Fayı filmini izleyecek olanların merak ettiği San Andreas Fayı konusu nedir, San Andreas Fayı oyuncuları kimler ve San Andreas Fayı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı
Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Brad Peyton

Oyuncular : Alexandra Daddario, Dwayne Johnson, Carla Gugino

Tür : Aksiyon, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (114 dk)

Vizyon Tarih i: 29 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo : Allan Loeb, Carlton Cuse

Yapımcı Firma: Flynn Picture Company

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı : San Andreas