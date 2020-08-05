Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı

Samsung Electronics, Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy cihazlarını tanıttı. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, akıllı saat Galaxy Watch3; Galaxy Buds Live kulaklık ve yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2. Galaxy Note20 serisi 5 Ağustos – 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek. Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12 bin 999 TL, Galaxy Note20 için 9 bin 299 TL, Galaxy Buds Live için bin 299 TL olacak.

İKİ RENK SEÇENEĞİ

Daha önce iki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, Galaxy Z Fold2'yi Mystic Black ve Mystic Bronze olmak üzere iki renk seçeneğiyle sundu.

SERİNİN İKİ VERSİYONU TANITILDI

Etkinlikte Galaxy Note20 serisinin de iki versiyonu tanıtıldı. Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy Note20. Yeni S Pen ve Samsung Notes özelliklerine sahip Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC ile birlikte çalışabileceği belirtildi. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan puslu dokuya, Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Tüm gün dayanan akıllı pil ve 30 dakikada yüzde 50'den fazla şarj elde edilebilen Süper Hızlı Şarj özellikleri bulunuyor.

SUPER AMOLED EKRAN

Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler güçlü işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde, Galaxy Tab S7 ve S7+'da üretkenliği PC düzeyinde deneyimletecek. Galaxy Tab S7 ve S7+, 120 Hz yenileme hızına sahip ekrana sahip. Galaxy Tab S7+, 12.4" Super AMOLED ekran ile geliyor.

Samsung'un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanıyor.

Galaxy Watch3, önceki saat modellerindeki popüler dönen çerçeveye sahip. Çerçeve çevrilince widget'lar arasında geçiş yapılabiliyor, uygulamalar açılabiliyor ve bildirimler arasında gezinti yapılabiliyor. Orijinal Galaxy Watch ile karşılaştırıldığında daha büyük bir ekrana sahip Galaxy Watch3; yüzde 14 daha ince, yüzde 8 daha küçük ve yüzde 15 daha hafif. Saatin kadranını özelleştirebiliyor. Galaxy Watch3 kandaki oksijen takibi (SpO2) özelliği, olası bir düşme durumunu tespit eden ve seçilen kişilere SOS bildirimi gönderebilme, koşu analizi, VO2max ölçümleri, uyku hesaplama ve bilgilendirme özelliği sunuyor.

5 DAKİKALIK ŞARJ İLE 1 SAAT OYNATMA SÜRESİ

Kablosuz kulak Galaxy Buds Live, 12 mm'lik hoparlör ve bir bas kanalına, üç mikrofona ve kullanıcının sesine odaklanan Voice Pickup Unit'e sahip. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunuyor. Çeşitli cihazlarla uyumlu, kullanışlı ve bağlantılı bir dinleme deneyimi sunuyor. Dokunmatik kontrol için sezgisel bir dokunmatik PUI'ye, Bixby sesli asistan özelliğine sahip. Tam olarak şarj edildiğinde 6 saate kadar çalmayı destekleyebiliyor. 5 dakikalık şarjla 1 saatlik oynatma süresi sağlıyor.

FİYATLARI NEDİR?

Galaxy Note20 serisi 5 Ağustos – 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek. Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12 bin 999 TL, Galaxy Note20 için 9 bin 299 TL olacak. Bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin de sahibi olacak.

Tanıtımı yapılan diğer ürünlerin ise KDV dâhil tavsiye edilen fiyatları şu şekilde: Galaxy Tab S7 için 5 bin 499 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye),Galaxy Tab S7+6.999 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye),Galaxy Watch3 – 45mm için 2bin 299 TL, Galaxy Watch3 – 41mm için 2 bin 99 TL, Galaxy Buds Live için bin 299 TL.