Samsung Galaxy S21 özellikleri neler? Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S21 plus, Samsung Galaxy S21 ultra plus özellikleri

Samsung yepyeni telefon ailesi Samsung Galaxy S21 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Samsung Galaxy S21 özellikleri neler? Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar?

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

6,3 inç 120 Hz Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci

10/12/16GB RAM

12MP+64MP+12MP+ToF kameralar

Ekrana entegre selfie kamera

128GB/256GB/512GB depomda, microSD kart destekli

60 watt hızlı şarj destekli 3,880 mAh pil

5G desteği

Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü

SAMSUNG GALAXY S21 PLUS ÖZELLİKLERİ

6,8 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci

12/16GB RAM

12MP+64MP+12MP+ToF kameralar

Ekrana entegre selfie kamera

256GB/512GB storage, microSD card slot

60 watt hızlı şarj destekli 4,660 mAh pil

5G desteği

Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ

7,1 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran

Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci

12/16GB RAM 108MP+64MP+12MP+ToF kameralar

Ekrana entegre selfie kamera

256GB/512GB depolama, microSD kart destekli

60 watt hızlı şarj destekli 5,000 mAh pil

5G desteği

Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü

SAMSUNG GALAXY S21 FİYATI

Samsung Galaxy S21'in fiyatının 999 dolar olması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S21 PLUS FİYATI | SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA FİYATI

Galaxy S21 Plus'ın fiyatının 1.099 dolar olması beklenirken Galaxy S21 Ultra'nın fiyatının ise 1.199 dolar olması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ÇIKIŞ TARİHİ

Samsung Galaxy S21 ailesinin ülkemizde 2021 Mart ayında çıkması bekleniyor.