Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor

Ünlü modacı Ivana Sert, Radyo Gol'de spor ve sanatı bir araya getiren "Tahminim Pekmez" programına konuk oldu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren güzel modacı, favorisini açıkladı.

"FAVORİM TRABZONSPOR"

Sert konuyla ilgili, "Pandemi sonrasında da ligde çetin bir mücadele izliyoruz. Ama benim favorim Trabzonspor. Ben Trabzonspor'un sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.