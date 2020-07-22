Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV'de yayınlanan Survivor2020'de finale kalarak ikinci olan Barış Murat Yağcı, Çeşme'de tatilin tadını çıkartıyor. Üzerindeki tişörtle denize giren Yağcı için "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumları yapıldı.

Survivor finalistlerinden Barış Murat Yağcı, Dominik'ten geldikten sonra soluğu Çeşme'de aldı. Yağcı, önceki gün bir Beach'te objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile beraber zaman geçiren 29 yaşındaki oyuncu, denize tişörtü ile girdi. Ada psikolojisinden kurtulamayan Survivor Barış, tüm bakışları üzerinde topladı.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncu, deniz içerisinde kendisine selam veren hayranlarıyla sohbet etti. , üzerindeki tişörtle denizden çıktıktan sonra hayranları ile bol bol selfie çekti.

Barış Murat Yağcı böyle görüntülendi;