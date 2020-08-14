Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Lig

Şampiyonlar Ligi'ni takip edenlerin heyecanla beklediği maçlar başlıyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç saatleri!

14.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:34

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona - Bayern Munih maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

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BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona - Bayern Münih maçı 14 Ağustos 2020 – Cuma saat 22.00'de oynanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona - Bayern Münih maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona - Bayern Münih maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

15 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00

Man. City - Lyon

18 Ağustos 2020 – Salı 22:00

RB Leipzig - PSG

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Messi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Müller, Perisic, Gnabry, Lewandowski