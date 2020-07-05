Şampiyon Liverpool evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool evinde kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk golünü attı.

05.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:48

Premier Lig şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

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Ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 71. dakikada ve Curtis Jones'un 89. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İLK PREMIER LİG GOLÜNÜ ATTI

Genç oyuncu Curtis Jones, 85. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.

Bu sonuçla Liverpool ekibi puanını 89'a çıkarırken, kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa 27 puanda kaldı.