Şampiyon Liverpool evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool evinde kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk golünü attı.
05.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:48
Premier Lig şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 71. dakikada ve Curtis Jones'un 89. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İLK PREMIER LİG GOLÜNÜ ATTI
Genç oyuncu Curtis Jones, 85. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.
Bu sonuçla Liverpool ekibi puanını 89'a çıkarırken, kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa 27 puanda kaldı.