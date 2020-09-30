Salzburg - Maccabi Tel Aviv maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi Play Off Salzburg - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!

Sporseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi Play Off başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Salzburg - Maccabi Tel Aviv maçı ilgi odağı oldu. Peki, Salzburg - Maccabi Tel Aviv maç Salzburg - Maccabi Tel Aviv maç sonucu kaç kaç? Salzburg - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Play Off canlı takip!

SALZBURG - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Salzburg - Maccabi Tel Aviv, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off maçı 29 09 2020 günü saat 22:00'de başlayacak. Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

SALZBURG - MACCABİ TEL AVİV MAÇ İLK MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

İLK MAÇ: Maccabi Tel Aviv 1-2 Salzburg

SALZBURG - MACCABİ TEL AVİV MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Salzburg - Maccabi Tel Aviv maçı sonucunu sayfamızdan takip edebilirsiniz.