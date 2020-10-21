Salzburg - Lokomotiv Moskova UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Salzburg - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

SALZBURG - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Salzburg - Lokomotiv Moskova maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır.

SALZBURG - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Salzburg - Lokomotiv Moskova maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

SALZBURG - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Red Bull Arena,Kleßheim'da oynanacak.