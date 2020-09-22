Salaş balıkçı menüsü tarifleri! En güzel Kırlangıç çorbası tarifi! Kırlangıç çorbası tarifi nasıl yapılır?

Salaş balıkçı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kırlangıç çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kırlangıç çorbası tarifi nasıl yapılır? Kırlangıç çorbası nedir? Kırlangıç çorbası nasıl yapılır, Kırlangıç çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?

KIRLANGIÇ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Terbiyesi için; 3 çorba kaşığı un, 1 çay bardağı su,

Balıkların ön haşlaması için; yarım limon suyu, bir miktar tuz, 3 adet küçük kırlangıç balığı, 2 çorba kaşığı sirke

Çorba için; dereotu, maydanoz, 2 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 tane havuç, 1 tane patates, Tereyağı,

KIRLANGIÇ BALIĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle bir tencereye su koyun. İçine temizlenmiş ve yıkanmış balıklar alın. Sonra sirke, limon suyu ve tuz eklenip kaynatın. Kaynamaya başlayınca 7 dk sonra balıkları sudan alın ve ocağı kapatın. Balıkların soğuması beklerken soğan, sarımsak yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Havuç ve patates küp küp ama çok minik şekilde doğrayın. Dereotu ve maydanoz da kıyılıp hazır hale getirin. Soğuyan balıkların kılçıkları dikkatli bir şekilde ayıklayın. Balığı haşladığınız suyu başka temiz bir tencereye süzüp alırız; çorbayı o su ile yapılacak.

Tereyağı eritip içine soğan ve sarımsakları ekleyin ve kavurun. Sonra havuç ekleyin ve en son patatesleri ilave edin. Hepsi iyice sotelenince balıkları haşladığınız ve süzdüğünüz suyu ekleyin. Ardından ayıklanan balıkları ilave edin..

Afiyet olsun.