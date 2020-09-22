Salaş balıkçı menüsü tarifleri! En güzel İstavrit Tava tarifi! İstavrit Tava tarifi nasıl yapılır?

Salaş balıkçı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İstavrit Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İstavrit Tava tarifi nasıl yapılır? İstavrit Tava nedir? İstavrit Tava nasıl yapılır, İstavrit Tava yapılırken nelere dikkat edilir?

İSTAVRİT TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kase un, kızartmak için sıvı yağ, 1 kg istavrit, tuz

İSTAVRİT TAVA NASIL YAPILIR?

İstavritleri ayıklayın ve arzunuza göre kafasını ayırıp sonra iyice sudan geçirip kurulayın. Unu tuzla karıştırın ve ardından balıkları una bulayıp bir gazete kağıdının üzerine dizin. Sıvı yağı bir tavada kızdırın. İstavritleri kuyruklarından tutarak içine bırakın ve altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın.

Afiyet olsun.