Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu

Yıllar önce iki kere Survivor'a katılan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sahra Işık Aybirdi, geçtiğimiz günlerde komşusuyla karakolluk oldu. Gürültü nedeniyle komşusuyla arası açılan Işık, olayın farklı bir yerlere gelmesini önlemek için karakola gidip şikayetçi oldu.

"SOPAYLA KAPIMIZA DAYANIP KÜFÜR ETTİ"

Karakoldan çıkarken görüntülenen Aybirdi, olayla ilgili şunları söyledi: "Yan komşumuz gece geç saatlere kadar sürekli tadilat ve yüksek ses yapıyordu. Site güvenliği kendisini uyardı. O da bizim şikayet ettiğimizi sandı. Kapımıza dayanıp bize küfür etti ve sopayla duvarıma vurup zarar verdi. Kendisine hiçbir karşılık vermedim. Hukuka ve adalete güvendiğim için karakola gelip şikayetçi oldum."