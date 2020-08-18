Sagopa Kajmer Pankart sözleri | Sagopa Kajmer Go-Khan - Pankart (1/5) şarkı sözleri | Yunus EP
Sagopa Kajmer, Go Khan ile iş birliği yaparak Yunus EP adlı yeni albümünü paylaştı. Sagopa Kajmer Pankart şarkı sözleri neler? Sagopa Kajmer Go Khan Pankart kamera arkası
Sagopa Kajmer, Go Khan ile iş birliği yaparak Yunus EP adlı yeni albümünü paylaştı.
SAGOPA KAJMER PANKART SÖZLERİ
Şu hayattaki insanlık yarışından ayrılmak için çoğusu kafasına kurşun koydu, ne yazık onu onunla oydu.
Savaş oyunu bu, bu merhametsiz kuralları kim koydu?
Kalıplaşmış cümlelerin sonunu getiren oydu. Sirenleri deli çalıyordu.
Uzunca arayışlar sonucu kendini bulduydu sonra onu ondan çaldılar kayboldu.
Koca gözleri dolduydu.
Bir varlık dünyasında vardı yok olduydu, içindeki öfkeli kalabalığın sesini duyduydu.
Kendine bağıranlardan biri oydu.
Elinde bir pankart, koştuğu tek şart bildiği tek şey...
O an nasıl desem içi dolu doluydu.
Ah çekse dağlar oynar yerinden.
Bir dokunsan ağlar, dokunma yalnız bırak.
Bırak tutma elini (çek), sanar ki kırılır kemikleri.
Üç aşağı beş yukarı hissettiriyor hisleri hissettiğini.
Kısabilse keşke içte yükselen seslerden istediğini, fakat farkında onlar alacak ondan istediğini.
Yalnız bırak!...
Yalnız bırak yanında olmak istediğini, buna ihtiyacı var ama söyleyemiyor sana istediğini.
Hafif kağıtlarda ağır cümleler tutan eller hedeflemiş gözlerini sana doğru.
Elinde bir pankart, koştuğu tek şart bildiği tek şey.
SAGOPA KAJMER GO KHAN PANKART KAMERA ARKASI
Söz - Lyrics :Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)
Müzik - Beat: Go-khan (Gökhan Özyavuz)
Gitar - Guitar: Go-khan (Gökhan Özyavuz)
Scratch: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)
Mix-Mastering: Utku Ünsal (Ozinga Productions)
Yönetmen : Murat Joker, Sagopa Kajmer
Görüntü Yönetmeni : Varol Şahin
Steadicam : Yasir Aslan
Focus Puller : Yasin Dere
Kamera Ekibi : Hakan Ayyıldız, Merve İnci
Işık : Hamit Paksoy, Yılmaz Paksoy
Yönetmen Yardımcısı : İsmail Sabotic
Prodüksiyon : İbrahim Bagcecik
Prodüksiyon Asistan : Canberk Uslu
Backstage Fotoğraf : Ali Babacanoğlu
Saç Makyaj : Yeliz Bahadır
Color : Oğuz Birgölge
Set Ekibi : HG set grip