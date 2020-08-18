Sagopa Kajmer Pankart sözleri | Sagopa Kajmer Go-Khan - Pankart (1/5) şarkı sözleri | Yunus EP

Sagopa Kajmer, Go Khan ile iş birliği yaparak Yunus EP adlı yeni albümünü paylaştı.

SAGOPA KAJMER PANKART SÖZLERİ

Şu hayattaki insanlık yarışından ayrılmak için çoğusu kafasına kurşun koydu, ne yazık onu onunla oydu.

Savaş oyunu bu, bu merhametsiz kuralları kim koydu?

Kalıplaşmış cümlelerin sonunu getiren oydu. Sirenleri deli çalıyordu.

Uzunca arayışlar sonucu kendini bulduydu sonra onu ondan çaldılar kayboldu.

Koca gözleri dolduydu.

Bir varlık dünyasında vardı yok olduydu, içindeki öfkeli kalabalığın sesini duyduydu.

Kendine bağıranlardan biri oydu.

Elinde bir pankart, koştuğu tek şart bildiği tek şey...

O an nasıl desem içi dolu doluydu.

Ah çekse dağlar oynar yerinden.

Bir dokunsan ağlar, dokunma yalnız bırak.

Bırak tutma elini (çek), sanar ki kırılır kemikleri.

Üç aşağı beş yukarı hissettiriyor hisleri hissettiğini.

Kısabilse keşke içte yükselen seslerden istediğini, fakat farkında onlar alacak ondan istediğini.

Yalnız bırak!...

Yalnız bırak yanında olmak istediğini, buna ihtiyacı var ama söyleyemiyor sana istediğini.

Hafif kağıtlarda ağır cümleler tutan eller hedeflemiş gözlerini sana doğru.

Elinde bir pankart, koştuğu tek şart bildiği tek şey.

SAGOPA KAJMER GO KHAN PANKART KAMERA ARKASI

Söz - Lyrics :Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Müzik - Beat: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Gitar - Guitar: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Scratch: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Mix-Mastering: Utku Ünsal (Ozinga Productions)

Yönetmen : Murat Joker, Sagopa Kajmer

Görüntü Yönetmeni : Varol Şahin

Steadicam : Yasir Aslan

Focus Puller : Yasin Dere

Kamera Ekibi : Hakan Ayyıldız, Merve İnci

Işık : Hamit Paksoy, Yılmaz Paksoy

Yönetmen Yardımcısı : İsmail Sabotic

Prodüksiyon : İbrahim Bagcecik

Prodüksiyon Asistan : Canberk Uslu

Backstage Fotoğraf : Ali Babacanoğlu

Saç Makyaj : Yeliz Bahadır

Color : Oğuz Birgölge

Set Ekibi : HG set grip