Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

3 AY DAHA UZATILDI

Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 18 MART'TA AÇIKLAMIŞTI

İmamoğlu, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak" demişti.