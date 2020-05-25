Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
İstanbul'da, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkı süresi 3 ay daha uzatıldı.
25.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:16
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
3 AY DAHA UZATILDI
Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU 18 MART'TA AÇIKLAMIŞTI
İmamoğlu, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak" demişti.