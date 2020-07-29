Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi

Bilim Kurulu bayram önlemleri gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs test kitleriyle ilgili medyada ve sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt verdi. Koca, test kitlerinin doğruluk oranının iddia edildiği gibi yüzde 40 değil yüzde 90 olduğunu söyledi.

Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TEST KİTLERİNİN DOĞRULUK ORANI YÜZDE 90'DIR"

Son günlerde medyada ve sosyal medyada dolaşan birkaç konu var. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olarak öne sürülüyor. Bu oran yüzde 90'ın üstündedir. Bir amerikan şirketinin rüşvet verdiği öne sürülüyor bu konu bakanlığımızca soruşturuluyor.Görev değişimlerinin bir araya gelmesinin özel bir anlamı yoktur. Bunlar olağan sonuçlardır.

TÜRKİYE'DE 2. DALGA BEKLENİYOR MU?

Dünyada önümüzdeki dönemde 2. dalga beklentisi var. Bazı ülkelerde vaka sayıları daha da artıyor. Burada dünyanın beklediği 2. dalga erken dönemde şu günlerde bu döneme daha iyi bir geçiş yapmamız gerekiyor. Bu günleri bizim çok iyi değerlendirmemiz ve yayılımı önleme çabası içinde olmalıyız.