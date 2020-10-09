Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı...
09.10.2020 18:41 | Güncelleme: 09.10.2020 18:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız."