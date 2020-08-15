Gökhan Gönül'ün boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Roma'dan Davide Santon ile prensipte anlaştı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş bir yandan da transferde hareketli günler geçiriyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül'ün yerine aradığı sağ beki İtalya'da buldu.

Siyah Beyazlı ekip, Roma'da forma giyen Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Roma'dan Davide Santon'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

21 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Roma formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu gol veya asist kaydedemedi.

KARİYERİNE INTER'DE BAŞLADI

Kariyerine Ravenna altyapısında başlayan Santon, 2005'te Inter altyapısına transfer oldu. Sonrasında Cesena ve Newcastle United takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018'de ise 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.