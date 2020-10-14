Safer ayının son çarşamba günü kılınacak namazı! Safer ayının son çarşamba günü ne namazı kılınır? Namaz tarifi sizlerle!

Bugün 14 Ekim Çarşambaya günü Safer ayının son çarşamba günüdür. Bu gün kılınacak 4 rekatlık bir namaz vardır. Şimdi sizlere namazın tarifini ve okunacakları paylaşalım.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ

Şeyh-i Kâmil Feridüddin Şekergenç Hazretleri'in, Hace Mu'inüddin (Kuddise Sirruhû) 'nun evradından nakline göre, her sene 320 bin bela gökten yere nazil olur. Bunların hepsi de Safer ayının son çarşambası vaki olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur.

O gün her kim 4 rekat namaz kılar da her bir rekatında Fatiha Suresinden sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi ve birer kere de Felak-Nas Surelerini okursa ve namaz bittikten sonra da 7 kere istiğfar edip, ellerini kaldırıp aşağıdaki duayı okursa Allah-u Te'ala keremiyle onu o gün yağan bütün belalardan muhafaza eder ve o günden itibaren bir dahaki senenin tamamına kadar çevresinde hiçbir bela dolaşmaz.

Kaynak : (Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhirul-hams, İbrahim el-Ensari, Rave'z-zaman, Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, Tenbihul-kulubin-na'ime, Mahmud Sâmî, el-Ed'iye vel-ezkar)

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ KILINACAK NAMAZI REKAT TARİFİ

4 rekat kılınır:

1. Rekatta : Fatiha Suresi + 17 Kevser Suresi + 5 İhlas Suresi + 1 Felak Suresi + 1 Nas Suresi

2. Rekatta : Fatiha Suresi + 17 Kevser Suresi + 5 İhlas Suresi + 1 Felak Suresi + 1 Nas Suresi

3. Rekatta : Fatiha Suresi + 17 Kevser Suresi + 5 İhlas Suresi + 1 Felak Suresi + 1 Nas Suresi

4. Rekatta : Fatiha Suresi + 17 Kevser Suresi + 5 İhlas Suresi + 1 Felak Suresi + 1 Nas Suresi

NAMAZ NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Namaz 14 Ekim Çarşamba günü akşam namazına kadar kılınabilir. Akşam namazından sonra dinimize göre bir sonraki geceye geçilmiş olur. Haliyle Saferin son çarşamba günü bugün akşam namazında bitmektedir.

SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK AYETİ KERİMELER VE DUALAR

Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahîm. Selamün aleyküm ketebe rabbüküm ale nefsihirrahmeh. Selamün aleyküm bimâ sabertüm feniğme ugbeddâr. Selamün aleykümüdhulul cennete bimâ küntüm teğmelun. Veselamün aleyhi yevmevülide veyevme yemütü veyemve yubasü hayyê. Vesselamü aleyye yevme vülidtu veyemve emutu veyemve üvasu hayyê. Selamün aleyke seesteğfirü leke rabbi innehü kane bi hafiyyê. Vesselamü ale menittebealhude. Veselamün ale ıbedihillezinestafe. Selamün aleyküm lê nevteğilcehilin. Selamün gavlemmirrabbirrahim. Selamün ale nugin filalemin. Selamün ale ibrahim. Selamün ale mûsa veharun. Selamün ale ilyasîn. Veselamün alelmürselin. Selamün aleyküm tıbtum fedhuluhê halidin. Selamün hiye hatte metleıl fecr.

Kaynak : (Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhirul-hams, İbrahim el-Ensari, Rave'z-zaman, Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, Tenbihul-kulubin-na'ime, Mahmud Sâmî, el-Ed'iye vel-ezkar)

NOT: Yazım hataları olabilir. Şimdiden hakkınızı helal ediniz...