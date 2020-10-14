Safer ayı nedir, ne zaman? Safer ayı son çarşambası ne zaman?

Safer ayı, bazı kesimlere göre musibet ayı olarak tabir edilse de bunun doğru olmadığı Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından da ifade edilmiştir. Safer ayı son çarşamba geçesi ise İslam dininde ayrı bir öneme sahiptir ve bu gecede bol bol ibadetler ve dualar edilir.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Müslüman dünyasında bol ibadet edilen zamanlardan olan Safer ayı son çarşambası 2020 yılında, 14 Ekim Çarşamba'ya denk geliyor.