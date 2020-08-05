Sade kek tarifi | Sade kek yapımı sütsüz

Yumuşacık ve kabarık sade kek yapımı oldukça kolay. Az malzeme ile hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tat.

SADE KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un (unu direkt olarak koymak yerine yavaş yavaş kıvamına göre eklemenizi tavsiye ederiz)

SADE KEK YAPIMI

Kekin hamuru için ilk olarak yumurtaları kaba kıralım.

Yumurtaları çırptıktan sonra, şekeri yavaş yavaş ilave edelim. (Bu şekilde daha çok kabaracaktır.)

Daha sonra geri kalan malzemeleri ekleyelim. Kuru malzemeleri eleyerek ilave etmek hamuru daha güzel yapacaktır.

Kabartma tozunu undan sonra ekleyip çok karıştırmazsanız daha çok kabaracaktır.

Hazırladığımız kek hamurunu yağlanmış kabımıza alalım ve fırına koyalım.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 50 dakika kadar pişer.

İlk yarım saat kapağı açmamaya özen gösterelim.

Daha erken piştiğini düşünürseniz, kürdan veya bıçak ile kontrol edebilirsiniz. Eğer bıçak veya kürdanı ortasına sokup çıkardığınızda herhangi bir kek parçası görülmezse kekimiz pişmiş demektir.

Keki fırından aldıktan sonra hemen kalıbından çıkarmayın. 15 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkaralım.

Afiyet olsun.

SADE KEK TARİFİ SÜTSÜZ

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

(Dilerseniz 2-3 yemek kaşığı kakao)

2,5 - 3 su bardağı un (Yavaş yavaş ilave ederek kekin durumuna göre ekleyebilirsiniz.)

Evde süt olmadığında tercih edebileceğiniz tarif ile yumuşacık bir kek yapabilirsiniz.

Kekin hamuru için ilk olarak yumurtaları kaba kıralım.

Yumurtaları çırptıktan sonra, şekeri yavaş yavaş ilave edelim. (Bu şekilde daha çok kabaracaktır.)

Sonra yoğurt ve sıvı yağ ekleyip, çırpalım.

Daha sonra geri kalan malzemeleri ekleyelim. Kuru malzemeleri eleyerek ilave etmek hamuru daha güzel yapacaktır.

Kabartma tozunu undan sonra ekleyip çok karıştırmazsanız daha çok kabaracaktır.

Hazırladığımız kek hamurunu yağlanmış kabımıza alalım ve fırına koyalım.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişer.

İlk yarım saat kapağı açmamaya özen gösterelim.

Daha erken piştiğini düşünürseniz, kürdan veya bıçak ile kontrol edebilirsiniz. Eğer bıçak veya kürdanı ortasına sokup çıkardığınızda herhangi bir kek parçası görülmezse kekimiz pişmiş demektir.

Keki fırından aldıktan sonra hemen kalıbından çıkarmayın. 15 dakika dinlendikten sonra kalıptan çıkaralım.

Afiyet olsun.

SADE KEK YAPIMI İÇİN UFAK TAT DETAYLARI

Limon veya portakal kabuğu ile daha lezzetli bir tat verebilirsiniz. 1 limon kabuğu veya yarım portakal kabuğunu rendeleyerek hamurun içine ekleyin. Fazla beyaza inmeden rendelerseniz acı bir tat olmaz.

Damla çikolata ile de lezzetlendirebilirsiniz.

Sunum için sade kekinizin üzerine çikolata eritebilirsiniz.

File badem veya fındık ekleyebilirsiniz.

SADE KEK YAPIMI PÜF NOKTALARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin kabarmasını sağlar.

Kuru malzemeleri eleyerek eklemek daha da kabarmasını sağlar.

Fırın sıcaklığını yüksek tutmamalısınız yoksa kek çöker.

Kalıbı yağlarsanız kek kalıptan kolay ayrılır ve parçalanma gibi bir durum olmaz.

Kabarıklığın sönmemesi için ilk yarım saat kapağı açmamalısınız.

Fırınınızın hangi sürede nasıl pişirdiğine dikkat ederseniz daha güzel bir kek yapabilirsiniz. Bazı fırınlar boyuta veya özelliklerine göre daha çabuk pişirebilir.

SADE KEK KALORİ

Orta büyüklükte olan 1 dilim kek yaklaşık olarak 172 kaloridir.