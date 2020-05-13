Güneşin UVB ve UVA ışınları cildinizi etkilediği gibi saçlarınızı da etkiliyor. Saçlarınızı bu ışınlardan her mevsim korumalısınız. Dışarıda daha fazla vakit geçirdiğiniz bahar ve yaz aylarında ise bir daha dikkatli olmalısınız. Peki, saçınızı güneşten koruyan yöntemler nelerdir ve saçınızı güneşten nasıl korursunuz, biliyor musunuz?

BİBERİYE VE SPF KORUMASI

Alternatif saç bakım ürünü hazırlamak için güneş kremi ve biberiye yağını kullanabilirsiniz.

Gerekli malzemeler: SPF 25 güneş kremi (2 çay kaşığı), su, 3-4 damla biberiye yağı

Hazırlanışı: Bir bardak suyun içinde iki çay kaşığı SPF 25 güneş koruyucusu kremini seyreltin ve içine biberiye yağını ekleyin. Karışımı bir sprey şişesine doldurun. Hazırladığınız koruma sıvısını güneşe çıkmadan önce kullanın.

SÜT VE HİNDİSTAN CEVİZİ ETKİSİ

Güneş ışığından ve dış etkenlerden dolayı yıpranan saçlarınızı süt ve Hindistan cevizi karışımı ile besleyebilirsiniz.

Gerekli malzemeler: Yarım su bardağı Hindistan cevizi, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı su

Tüm malzemeleri sprey şişesinde bir araya getirin ve karıştırın. Güneşe çıkmadan önce kullanın.

KABARMAYA KARŞI ALOE VERA VE ARGAN YAĞI ÇÖZÜMÜ

Saç telleriniz güneşten dolayı kuruyup kabarabilir. Bunu önlemek için aloe vera ve argan yağını kullanabilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 1 bardak su, 1 çay kaşığı gliserin,2 yemek kaşığı aloe vera, 1 çay kaşığı argan yağı

Tüm malzemeleri bir sprey şişesine ekleyin. Güneşe çıkmadan önce kullanın.

PAPATYA VE LİMON İLE IŞILTILI SAÇLAR

Güneşin UV ışınları saçınızın renginin solmasına neden olabilir. Buna önlem olarak papatya ve limon karışımını kullanabilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 2 su bardağı su, 10 damla papatya yağı, 2 çay kaşığı badem yağı, 2 limonun suyu

Tüm malzemeleri sprey şişesinde bir araya getirin ve karıştırın. Güneşe çıkmadan önce kullanın. Böylece saçlarınız güneşe ışığında da parlak kalacak.