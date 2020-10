Sabır sözleri nelerdir? En güzel sabır sözleri, illegal sözler, dertli sözler hangileridir?

En güzel sabır sözleri, illegal sözler, dertli sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. Özlüsözler nelerdir? En güzel dertli sözleri hangileridir? Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte en güzel sabır sözleri, illegal sözler, dertli sözleri haberimizde...

SABIR SÖZLERİ

Arayan nihayet bulur kurtuluş, sabırdan doğar.

Hayat bir gündemi bozuldu ki bir günde düzelsin sabretmesini öğrenmelisin.

Sabır boyun eğmek değildir. Sabır, mücadele etmektir.

İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

Sabretmeyi bilmiyorsan baştan kaybetmişsindir.

Sabır, imanın yarısıdır. Hadis-i Şerif

Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar "O" dur.

Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir.Benjamin Disraeli

Dünyada bela olmasa dünyanın tadı olmaz. Mahmut Ustaosmanoğlu

Sabır, erdemin cesaretidir. Bernard de Saint Pierre

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.

Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. Mevlana

Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. Helen Keller

Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.

Bir öfke anında sabır gösterirsen, yüz gün üzüntü çekmekten kurtulursun. (Çin Özdeyişi)

Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin!

Ve unutma Rabbın vazgeçenlerin değil, Sabredenlerin Yanındadır.

Sabret Nasip tır kısmet olur imtihandır, cennet olur.

Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.Edmund Burke

Üç şeyi kötü günlerinde dene, eşini, dostunu ve sabrını.

DERTLİ SÖZLER

Hiç dökemem şuanda içimi. Zar zor sığdırdım.

Beni benden alıp giden şarkılar senide oradan alıp yanıma getirse keşke.

Kalbi olmayanların bahanesi var.

Doğrular her zaman canını acıtacaktır. Her zaman duymasaydım, bilmeseydim keşke dersin ama duyacaksın.

Gittin artık ve dünyamı başıma yıktın benim. Ama keşke kalsaydın da dünyalar benim olsaydı!

İpi kesmeye kıyamam ömrümü verdim ki ben koca düğüme!

Eskisi gibi olalım… Ne sen beni tanı ne de ben seni!

Kendini kimler için paralıyorsan bil ki; en çok onlara yaranamıyorsun.

"Zor, biliyorum. Ama nasipte varsa açılır yollar. İzin ver Allah'ım.

Bir insan değer veriyorsa hesap sorar. Değer vermiyorsa, hal hatır bile sormaz!..

Sorun şu ki; İnsanlar artık bir kalbe sahip olduklarını unuttular.

O hep iyi olsun diye sen hep dua edersin, o hiç bilmez!

Yorgun bir kalbim, bıkkın bir ruhum var. İster misin?

Sabret kardeşim sabret… Çay bile demini almadan içilmiyor.

Akşamlar böyle biter. Hep böyle dertli biter.

Herkesin acısı sevilmediği kadar.

Olmuyor diye üzülme. Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar. Hz. Muhammed

Sen konuşamasan da ben anlarım. Çünkü senin derdini sevincini en iyi ben tanırım.

Her hikaye bitebilir. Ansızın bazen tam alışmışken.

Yanıma yaklaşma dertle doluyum, sen de uzaktan sev gitsin beni.

Beni yıpratan hayatın kahpeliği değil, insanların sahteliği!

Karar veremediğin için suçlamak kaderi, şartları, onu, bunu, şunu.

Aklımda öyle biri var ki ne idare edebiliyorum ne de iade.

İLLEGAL SÖZLER

Dilin kemiği yok ama bir vuruşta öldürür.

Bizdeki ağırlık sizde ki teraziyi bozar!

Küçük semtlerde, büyük bedeller ödendi.

Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş.

Hayat işte, kiminim kafası, kiminin kader güzel.

Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz.

Lale devri bitti. Bu saatten sonra alayına mermi!

Gelecekten bahsedenlerin gidişine hastayım.

Ve mutluluk bir kibrit çöpü, artık ne kadar yanarsa.

Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.

Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer ben de gitmiştim.

Senin karakterin oturmamış, biraz çömelmiş.