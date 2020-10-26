Sabır duası küçük yaşlarda annelerimiz tarafından bizlere öğretilen bir dua çeşidi olarak karşımıza çıkar. Peki, sabır duası? Sabır duası işe yarar mı? Sabır duası arapçası?

SABIR DUASI

Hz Muhammed (s.a.v.) sıkıntıda olanların bunu atlatabilmeleri, sabırlı olmaları hakkında buyurdukları dua şöyledir; "Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta'cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu." Meali, "Allah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol."

*''Ya Sabur Celle Celalühü'' zikrini çeken kimse, şiddet ve zorluk görmez. Müşkilat ve zorluk anında Allah-u Teâlâ sabır ve sebat eder.Bu Zikirdevam eden kimseler teşebbüs ettiği işi tamamlamadan bırakmazlar. O işten acizlik getirmezler. İşin sonuna kadar sabırlı olur, başladığı işi bitirir.

*Sabırlı olmak için okunan dualar içerisinde belki de yapılabilmesi en kolay ve tesirli dua;

" Bismillahirahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. "

*Sabırlı olmak için okunacak dua; Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim. ''Allah'ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi'den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah'a sığınıyorum.''

*Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyurdu:

''Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bilindiği gibi ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın'' buyurdu ve arkasından da şu duanın okunmasını tavsiye etti:

Okunuşu: Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafiriiin....

Anlamı: "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et"

Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 2/153, 155).

* Sabrın anahtarlarından bir diğeri de aşağıdaki duadır;

" La ilahe illallah kalbe külli şey'inü La ilahe illallah ba'de külli şey'in, La ilahe illallah yebka Rabbüna ve yefni şey'in. "

*Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir'a]

*İmam-ı Şafi (r.a) anlatıyor;

"Bir işle karşılaştım. İçimi yaktı. O kadar çok üzülmüştüm ki bu duruma bunun derecesini Allah (c.c)'tan başakası bilemez. Ertesi gece biri rüyamda bana şöyle hitap etti;

-"Ey İdrisoğlu Muhammed, şu duayı oku:"

"Allâhümme İnne lâ emlikü li nefsî darran ve lâ nef'an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve lâ estetiy'u en ecide illâ mâ a'taytenî ve lâ ettekıy illâ mâ vekaytenî. Allâhümme veffıknî li mâ tühıbbü ve terdâ minel kavli vel ameli fî âfiyeh"

Sabah olunca bunu tekrarlardım. Akşama doğru Allah işimi kolaylaştırdı. Sıkıntımdan beni kurtarıp dileğimi verdi. Gafil olmayın. Sizde üzüntüden kurtulmak için bu duayı okuyun.

*Sabırlı olmak için okunacak dua; Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafiriiin... "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et'' (Bakara-250)

*En etkili sabır dualarından biri de şudur: Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafiriiin… "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et"

*Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Her gün sabah akşam yedi kere, "Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim" okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.) [İbni Sünni]