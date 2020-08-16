Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör

2018/2019 sezonunun devre arasında Fulham'a transfer olup 6 ay forma giyen ve tekrar Fulham'ın gündemine giren Ryan Babel, Londra kulübünü tekrar Premier Lig'e yükselten teknik adam Scott Parker'ın performansı hakkında konuştu.

Ryan Babel, "İyi bir futbolcunun iyi bir teknik direktör olması her zaman soru işaretidir ama Scott, çok başarılı bir iş çıkardı. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Teknik direktörlük yolunda giderken onunla konuşmuştum. Futbolculuğunda muazzamdı. Harika bir teknik direktör olacağı da belliydi." ifadelerini kullandı.

"HERKESE AYNI DAVRANMAK İYİ DEĞİL"

Scott Parker'ın teknik adamlıktaki en önemli özelliğinin 'oyuncu yönetimi' olduğunu belirten Babel, "Genç oyuncuları ve onların sorunlarını yüzde 100 anlıyor. Bu özelliği onu bu iş için çok uygun biri haline getiriyor. Ayrıca, tecrübeli oyuncularla da iyi anlaşabiliyor. Scott, hem genç oyunculara sorumluluk verme konusunda iyi hem de tecrübeli oyuncularla anlaşma konusunda. Bazı teknik adamlar tüm oyunculara aynı davranarak iyi bir şey yaptığını zanneder. Sana çocukmuşsun gibi davranır. Halbuki, sen bir bireysin ve öyle konuşulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"FULHAM'DA SORUNUMUZ, ÇOK FAZLA TRANSFERDİ"

Hollandalı futbolcu, "Fulham'da yaşadığımız problem çok fazla yeni oyuncunun gelmesiydi. O dönem, yeni futbolcular transfer ederek ligde kalınacağına dair yanlış bir görüşleri vardı. Aslında, takım olarak Premier Lig seviyesindeydik ama iyi bir kimya ortaya koyamamıştık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)