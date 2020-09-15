Uzmanından uyarı: Rüzgarın virüsü kısa mesafede bulaştırma riski var

Geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşanan toz fırtınası yurt genelinde endişe yarattı. Konunun uzmanları uydu görüntülerini takip ederek her an hazırlıklı bulunurken Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, toz taşınımının virüs bulaşı üzerindeki etlerinden söz etti.

UZAKLIK VE YAKINLIK VİRÜSÜN TAŞINIMINI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk "Toz fırtınasının uzak mesafelerden canlı şekilde virüsü başka noktalara taşıma durumunun teorikte olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki virüsün kısa mesafede kişiler arasındaki bir yakınlık-temas söz konusu ise rüzgarın virüsü aldığı yerden kısa mesafede bir başka kişiye bulaştırma riski olabilir" dedi.

YAKIN MESAFEDE BULAŞ RİSKİNE KLİMA ÖRNEĞİ

Virüsün damlacık yoluyla etrafa bulaştığını hatırlatan Oğuztürk, "Örneğin bir kişinin hapşırmasıyla virüsü diğer kişiye bulaştırma ihtimalini aralarındaki mesafe 3-4 metre olsa dahi artırabileceğini söyleyebiliriz. Bunu aslında evdeki klimalarla aynı mantıkla düşünmek gerekiyor. Klimaların bu virüsün normal mesafeden daha uzaktaki bir kişiye hava akımından dolayı bulaştırma riski olduğunu zaten biliyoruz. Onun dışında uzak mesafelerden virüsün uzun süre dış ortamda canlı kalmadığını bildiğimiz için böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.