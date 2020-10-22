Rüyada yün görmek ne anlama gelir? Rüyada koyun yün görmek ne demektir? Rüyada yün ip görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada yün yastık doldurduğunu görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak yün görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada yün görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA YÜN GÖRMEK

Rüyada yün görmek güzel anlamlara işaret eder. Rüyasında yün gören kişinin yediği ekmek son lokmasına kadar helaldir, çünkü bu kişi kazancına hiçbir zaman hile ya da fesat karıştırmaz bilakis özverili olarak, dişini tırnağına takıp çalışır. Bir kişi eğer rüyasında vücudunun yün ile kaplanmış olduğunu görürse malının, parasının ve rızkının artacağı yorumu yapılır. Rüyada yünden yapılmış kıyafetler giymek eğer kişiye eğreti durduysa kişinin maddi zorluklar yaşayacağına ve yokluğa düşeceğine işaret eder. Yün eşyalar görmekse hayırlıdır, mutlu bir aileye, anlayışlı ve güler yüzlü bir eşe delalet eder.

RÜYASINDA YÜN İP GÖRMEK

Bir kimse rüyasında yün iplik görürse helal olan dünyalığı olacak demektir. Yani rüya sahibinin ana sütü gibi ak ve helal olan parası, mülkiyeti ve kazancı olacaktır. Eğer kişi yumak halinde yün görürse bu onun bir servet sahibi olacağı anlamına gelir.

RÜYADA YÜN YIKAMAK

Rüyada yün yıkamak ve yünün temizlenip mis gibi koktuğunu görmek çok hayırlıdır. Çünkü temiz yün bol şans, kısmet ve kazanç anlamına gelir.

Rüyada yün yıkamak rüya sahibini aydınlık günlerin beklediğine işaret eder. Ayrıca bazı insanlara yol göstereceğini ve iş hayatında önemli bir tecrübe kazanarak yüksek mevkilere ulaşacağına delalet eder. Çevresinden sevgi ve saygı göreceğine, yüksek kazançlar sağlayarak hayatını sorun yaşamadan devam ettireceğini işarettir.

RÜYADA KOYUN YÜNÜ GÖRMEK

Rüyada koyun yünü görmek iyiye işaret eder. Özellikle rüyasında koyun yünü gören ve onu giyen kişiler, karşısına maddi manevi yardım edecek varlıklı kişilerin çıkacağına işaret etmektedir.

RÜYADA YÜN TOPU GÖRMEK

Rüyada yün topu görmek yüksek oranda mal ve para kazanacağı üzerine yorulur. Özellikle rüyada yün ve top ne kadar yoğun ve çok ise, bu kazançlar bir o kadar yüksek olacaktır. Genelde mal ve para üzerine yorulur ve bunun rüya sahibi için olumlu şekilde ele alınacağını gösterir. Kişinin yaşamı boyunca para konusunda sorun yaşanmayacağı, ailesiyle beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder.

RÜYADA YÜN ÇIRPMAK

Rüyada yün çırpıp doldurmak hayırlı ve güzel kısmettir, kişinin karşısına çıkacak olan helal süt emmiş kişi ile yapacağı evliliğe delalet eder.

RÜYADA YÜN KIRPTIĞINI GÖRMEK

Rüyada düğün kırptığını görmek rüya sahibi eğer bir çiftçi ise, bu dönem bereketli bir hasat elde edeceği üzerine yorulur. Eğer rüya sahibi ticaret ile uğraşıyorsa iş yerinin açılacağı ve büyüyeceği üzerine yorulur. Herhangi bir yerde çalışan kişi ise o zaman maaşını yükseleceği ve iyi bir kazanç elde edeceği üzerine rivayet edilir.

RÜYADA DEVE YÜNÜ GÖRMEK

Rüyada deve yünü görmek mal ile tabir edilir. Kazanca, nimete, servete, rüya sahibinden başka kimselerin de hakkı olan mala, kıyafetlere ve bir de yağmalanmış ve haksız olarak elde edilmiş mallara delalet eder. Başka alimcilere göre ise tam tersi bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüyasında deve yünü gören kimse, helal bir kazanca kavu¬şur ve helal bol rızıkla rızıklanır, şeklinde tabir olunur.