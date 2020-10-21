Rüyada yorgan görmek birçok anlama gelebilir. Rüyada yorganı görüş şekliniz bile birçok anlam ifade eder. Durum böyle olunca da rüya tabirlerinde yorgan temelli aramalar çok sık yapılıyor. Peki, Rüyada yorgan görmek ne anlama gelir? Ruyada yorgan dikmek? Rüyada yorgan dikmek? Rüyada yorgan taşımak ne anlama gelir?

RÜYADA YORGAN DİKTİRMEK

Rüyada yorgan diktirmek kişinin ailesinden bağımsız bir şekilde bir hayat kurmaya başlayacağı ve bu hayatı da idame ettirmeye çalışacağı anlamına gelir. Eğer rüyada çift kişilik bir yorgan diktiriyorsanız da bu rüyayı gören kişinin aklında birisi olduğu anlamına gelir. Bu kişi aklındaki kişiyi atamamakla birlikte o kişi ile hayaller kuruyordur. Ve bu hayaller gerçekleşmeye oldukça yakındır. Dikilen yorgan birlikteliği ve huzuru temsil eder.

RÜYADA YEŞİL YORGAN GÖRMEK

Rüyada yeşil yorgan görmek pek çok anlama gelebilir. Bir eşyadan, maldan ya da bir kimseden şifa bulmayı istemeye ya da medet ummayı tasvir eder.Rüyada yeşil yorgan dikmek, insanların en zor zamanlarında başvuracakları ve kimin elinden çıktıysa onun ölmüşlerine dua edecekleri hem kullanışlı hem de fonksiyonel mallar üretmek anlamına gelir. Rüyada yeşil yorgan satmak, bir iyiliğe vesile olmak ya da aracılık etmek demektir.Rüyada görülen yeşil yorgan birçok anlama gelebilir.

RÜYADA YORGAN YAKMAK

Rüyada gülerek eğlenerek yorgan yakmak yaşam şartlarının genişlemesine ve birçok refah seviyesine kolay yoldan ulaşma anlamına gelir.bu sayede daha fazla olanak sahibi olmaya, eskileri ve kullanışsızları atmaya yorulur. Rüyada üzülüp ağlayarak yatak yorgan yakmak, sevilen bir yerden, bir kimseden ya da kişinin kendisiyle bağdaştırdığı ve dolayısıyla da kendisi için özel olan bir eşyadan ayrılması ve bu durum karşısında yaşadığı hüzün ve keder demektir. Rüyada kirli yatak yorgan yakmak, rüya sahibi için utanç sayacağı bir durumdan kurtulması ve rahat etmesi anlamına gelir. Eğer rüyanızda yenice temizlenmiş yatak yorgan yakıyorsanız telafisi mümkün olan maddi kayıplar yaşayacağınız anlamına gelir.

RÜYADA SİYAH YORGAN GÖRMEK

Rüyada siyah yorgan mutluluk verecek bir haber ya da bilgi almak anlamına gelir.

RÜYADA KIRMIZI YORGAN GÖRMEK

Rüyada kırmızı yorgan ve çarşaf görmek kadınlardan gelecek olan kötülükler yüzünden yaşanacak olan sorunlara ve tatsızlıklara delalet eder.

RÜYADA YORGAN SATIN ALMAK

Rüyada bir yorgan satın almak genel manada evlenmeye işarettir. Bu yorgan evliliğe ve güzel bir yuvaya yorulur. Yorgan temiz ve güzel kokulu ise evliliğin güzel geçeceğine inanılır. Güzel geçen bu evlilik sizi mutlu edecektir. mniyet, rahatlık, dinlenmeye ve rahata kavuşmak olarak yorumlanır. Rüyada eşiyle beraber bir yorgan altına girdiğini gören için, bir yerden gelecek mal ve hayra alâmettir. Rüyada yorgan ve çarşaf görülmesi, kuvvet ve itimat sahibi güzel bir kadına delâlet eder.

RÜYADA YORGAN İĞNESİ GÖRMEK

Rüyada yorgan iğnesi görmek hayatta çok yıprandığına ve üzüldüğünüze. Artık biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Çünkü hayatın koşturmacasında kendinizi görmemiş olabilirsiniz. Durum böyle olunca da sağlığınız ufak ufak tehlikeye girmiştir. Tehlikeye giren bu sağlınızı korumanız gerekmektedir. Ve de sağlık konusunun tehlikesinin farkına varmanız gerekmektedir.

RÜYADA YORGAN TAŞIMAK

Rüyada bir yorgan taşımak pek çok anlama gelir. Daha çok rızık veya hizmetkar anlamına gelir. Bir yerlerden yorgan alıp taşımakta pek çok anlama gelir. Ancak bu daha çok hayra yorulur. Yorganı satın almak ve elinde taşımak pek çok anlama gelir. Bu da genelde hayırlı ve güzel şeyler demektir.

RÜYADA ESKİ BİR YORGAN GÖRMEK

Rüyada eski bir yorgan görülmesi bu yorganın pis ve kirli olması pek çok anlam gelir. Bunlardan en önemlisi ise evde bulunan hanımın kötü ahlakı ve etik değerler dışı davranışıdır.