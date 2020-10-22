Rüyada tesbih görmek ne anlama gelir? Rüyada tesbih görmek ne demektir? Rüyada tesbih görmek neye işarettir? Rüyada tesbih görmek ne anlama gelir?

Rüyada tesbih görmemiz hedefimize emin adımlarla gideceğimizin göstergesi olabilir. Rüyada tesbih görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak tesbih görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada tesbih görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA TESBİH GÖRMEK

Rüyada tesbih görmek güzel ve mutluluk verici gelişmelerin ve rüya sahibi için hayırlı olacak olayların yaşanmasına delalet eder. Rüyasında tesbih gören kişi Allah katında makbuldür, bir başka tabire göre rüyada görülen tesbih dini bütün bir kadın olarak yorumlanır.

Rüyasında namaz kıldıktan sonra tesbih çektiğini gören kişi tüm sıkıntı ve dertlerinden kurtularak esenlik bulur. Rüyada tesbihin kopuk boncuklarının etrafa saçılması iyi değildir kedere, gama ve kişiyi büyük bir yıkıma düşürecek bir olayın yaşanacağına delalet eder.

RÜYADA TESBİH ÇEKMEK

Rüyada tesbih çektiğini gören kişinin çevresinde hep kendisi için hayırlı kimseler vardır.Bir kimse rüyasında Allah'ın adını zikrederek tesbih çekiyorsa tüm hastalıklarına şifa bulacak, borcundan ve sıkıntısından kurtulacak, tehlikelerden ve kötülüklerden uzak olacak demektir.

RÜYADA TESBİH YAPMAK

Rüyada tesbih yapmak, kişinin kazancını alın teri ile kazandığına işaret ederken aynı zamanda güzel ahlaklı, hayırlı ve dini bütün bir kadına da işaret eder. Bu kişinin bütün dostları hayırlıdır. Bir başla yoruma göre ise rüyada tesbih çeken kişinin Allah katında hayırlı bir kimse olduğu yorumu yapılmaktadır.

RÜYADA TESBİH DİZMEK

Rüyada ipe plastik ya da taş fark etmeksizin boncuk dizmek suretiyle tesbih yapmak çok hayırlıdır. Şansın ve bahtın açık olduğunu, rüya sahibinin karşısına pek çok iyi fırsat çıkacağına delalet eder.

RÜYADA HEDİYE TESBİH ALMAK

Rüyada hediye olarak bir tesbih aldığını gören kişi Allah yolunda iyi ve hayırlı işler yapan, aynı zamanda çevresindekilere de iyiliği dokunan bu nedenle de herkes tarafından çok sevilen ve el üstünde tutulan bir kişidir.

RÜYADA NAMAZ TESBİHİ GÖRMEK

Rüyada namaz tesbihi görmek dinde güzelliğe ve ferahlığa, helal olan rızka ve nimete, berekete, bolluğa, kazanca ve zenginliğe işaret eder.