Rüyada tabut görmek ne demek? Rüyada tabut görmek ne anlama gelir? Rüyada tabut görmenin anlamı nedir? Rüyada tabut görmenin manası nedir?

Rüyada tabut görmek bazı zamanlarda kâbusa bile dönüşebilir. Bu imge insanın canını sıkmakla kalmayıp anlamını da araştırma isteğinizi uyandırır. Aslında rüyada tabut görmek çoğu zaman iyi yorumlanır. Ancak tam olarak rüyada tabut görmek ne demektir? Detaylar haberimizde…

RÜYADA TABUT GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Olumlu ya da olumsuz birçok anlamda yorumlanabilecek bu rüya türünün içeriği oldukça önemlidir. Nasıl ve ne şartlarda tabut görüldüğü rüyanın manasını oldukça değiştirecektir. Genelde rüya tabirciler boş tabut yakınlarınızdan birinin, dolu tabut ise ev halkından birinin ölümüne yorarlar.Diğer kaynaklarda rüyada tabut görmek genelde sıkıntılardan borçlardan kurtulmak anlamına gelir. Aynı zamanda tabut görmek hayatınızda bahtınızın ve şansınızın kapalı olduğunu da gösterir.

RÜYADA TABUTLAR GÖRMEK

Genelde bu rüyayı gören kişinin çevresindeki insanlarla hatta yakınlarıyla arasının bozulacağına yorulur. Bir diğer anlamı ise bol bol para kazanmaya ve elinde olan mevkiinin çokça artmasına yorulur.Rüyada birden fazla tabut olması da kişinin iş yerinde birden fazla sürprizle karşılaşacağı anlamına da gelir.Birden fazla tabut görmek, rüya sahibinin hiç beklemediği bir haberle yıkılacağına da yorulabilmektedir. Ayrıca ölmüşlerinizin sizden dua beklediğine de yorulabilir. Birden çok tabut görme durumu genelde beklenmedik üzücü haberlere yorulur.

RÜYADA CAMİDE TABUTLAR GÖRMEK

Bulunduğu muhitte birbiri ardına aksiliklerle uğraşmak zorunda kalacağına, yapılan dedikodulara sebep olacağında insanlardan uzak duracağına ve zamansız bazı sorunlarla uğraşacağına yorulur. Eğer sokaklarda tabutlar görüyorsanız çabalar sonucu gerçekleştirilen bir çalışmanın kısa bir zaman içinde bazı kişiler tarafından engelleneceğine ve bu yüzden zarar edileceğine delalettir. Kapınızda tabutlar görmeniz kardeşler arası nifak tohumları ekileceği anlamında da gelir.

RÜYADA TABUT TAŞINDIĞINI GÖRMEK

Eğer rüyada tabut taşıyan erkekler gördüyseniz çevrenizde bir meseleden dolayı güçlü kudretli erkeklerin dolanacağı eğer tabut taşıyan kadınlar gördüyseniz ise kadın dayanışması ile çevrenizdeki bir problemin çözüleceği anlamına gelir.Rüyada tabut taşıyan çocuklar görmek ise kapasiteyi aşan bir sorumluluğun altına girmek demektir.

RÜYADA TABUT TAŞIYAN ASKERLER GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin malının ve canının devlet eli altında güvencede olduğu anlamına gelir.Eğer ki askerliğini yapmamış bir erkek ise vatani görevini layığıyla yapıp geri döneceği anlamına gelir.

RÜYADA KENDİ TABUTUNUN TAŞINDIĞINI GÖRMEK

İşlerinin yoluna gireceğini çok mutlu olacağını birtakım garip olaylar yaşasa da bu olayları iyiye evrileceği anlamına gelir. Kişinin hayatının düzene gireceği her şeyin bir şekilde yoluna gireceği anlamı taşır. Zaman içinde güç para kuvvet ve varlık sahibi olacağına delalet eder.

RÜYADA SİYAH TABUT GÖRMEK

Sıkıntılara delalet eder ve çeşitli zorlukların karşınıza gelecek olmasını gösterecektir. Borçlu kalacağınıza dair bir öngörüdür. Maalesef şansınızın da kapanacak olmasına delalet eder.Maalesef hastalığa delalet eder. Dikkatli olmanızda fayda var. Tatsızlık ve münakaşa demektir. Ayrıca maddi yüklerden de bahsedilir. Zenginlik, bolluk ve gönül rahatlığının bir süreliğine sekteye uğramasına delalet olur. Rüyada siyah tabut görmek, içinizin kararmasına ve işlerinizin de kötüye gidecek olmasına delalet eder.

RÜYADA TABUT İÇİNDE BİRİNİ GÖRMEK

Eğer tabut içinde ölü bir kadın varsa bu kişinin rahatının kaçacağına ve bir süre mutsuz olacağına delalettir. Eğer erkekse bu maddi manevi ve bedenen gücünün azalacağına ve üzgün bir dönem geçireceğini söyler. Ayrıcarızkın, işin, sağlığın, mutluluğun, saadetin ve huzurun azalması demektir.

RÜYADA BOŞ TABUT GÖRMEK

Boş tabut bazen bu rüya boş bir evdir. Yakında yeni bir eve taşınacağınızın ve bu evin yeni yapıldığının göstergesidir Bu nedenle rüyasında boş tabut gören kişinin çevresinde bulunan bir hasta kurtulur ve şifa bulur bazen de hastalıklardan kurtulma anlamına gelir. Eğer rüyada boş bir tabut sırtlıyorsanız bu boş şeylere çokça üzüldüğünüzü gösterir.Boş tabutu evde görmek ise ev sorunları yaşayacağınızı gösterir. Eğer rüyanızda boş bir tabutun içine girerseniz bu kendinizi boş bir tehlikeye atacaksınız demektir.

RÜYADATABUT TAŞIMAK

Rüya sahibinin iyiliğe, hayra ve rahata kavuşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişiyi sırtlanacak ve ona sahip olduğu imkânlardan faydalanması için şans verecek, cömert, gönlü bol, kudret sahibi ve kadri yüce bir kimsenin varlığına ve o kimseden gelecek hayra tabir edilir.Bu kişinin rüya sahibinin yaşamının dönüm noktası olacağı anlamına gelir.

RÜYADA TEK BAŞINA TABUT TAŞIMAK

İş hayatında ya da aile hayatında karşılaşılan sorunlarla tek başına mücadele edeceği anlamına gelir. Bu mücadeleden kişi galip çıkacaktır ama çok yorgun olacaktır. Rüyada tabutu iki kişi taşıyor iseniz bir türlü halledilemeyen işleriniz olduğunu gösterir.

RÜYADA TABUT ÖRTÜSÜ GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında beyaz tabut örtüsü görmesi değiştirilmesi halinde rahatsızlık yaratacak ve herkes tarafından karşı çıkılmasına ve tepki gösterilmesine neden olacak bir küçük değişiklik demektir.

RÜYADA TABUTUN ÜSTÜNE OTURMAK

Kişinin yapacağı bir iş dolayısıyla başının belaya gireceği zarar edeceği ve bu durumlardan dolayı canının çok sıkılacağı anlamına gelir. Kötü bir duruma hazırlıksız yakalanılacağına, elde buluna paranın olmadık bir işte harcanacağına, yeni bir ortaklıktan ötürü kısa süreli de olsa bir bocalama dönemi geçirileceğine ve zarar edileceğine yorumlanır.