Rüyada soğan görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil soğan görmek, rüyada kuru soğan görmek nedir? Rüyada taze soğan

Rüyada soğan farklı şekillerde görülür ve farklı yorumlanır. En çok merak edilen rüya tabirlerinden birisi rüyada soğan görmektir. Peki rüyada soğan görmek ne demektir? Rüyada soğan ne anlama gelir? Rüyada yeşil, kuru, taze, beyaz soğan görmek ne anlamlara geliyor?

RÜYADA SOĞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada soğan görmek genellikle iyilik ve güzellik olarak tabir edilir. Rüya tabiri alimcileri rüyada soğan görmeyi son derece hayırlı ve olumlu yorumlamıştır. Rüyada soğan görmek rüya sahibinin yakın zamanda hayırlı haberler alacağına, iş ve meslek hayatında kâr yapacağına, rahat ve huzurlu bir hayata kavuşacağına işaret etmektedir. Ayrıca bazı tabircilere göre rüyada soğan görmek, rüya sahibinin uzun süreden beridir görüşmediği biriyle tekrardan görüşeceğine rivayet eder. Ek olarak bu rüyayı görenin huzur dolu bir evlilik hayatı olacağına da işaret edilir.

Rüyada soğan görmek farklı rüyalara göre çeşitli şekillerde yorumlanır. Mesela rüyada soğan yemek kötüye işaretken, soğan görmek ise iyiye yorulur. Ayrıca rüyada kuru soğan görmek dünya malına işaret etmektedir. Ayrıca bazı yorumculara göre rüyada soğan görmek rüya sahibinin çevresindeki kişiler tarafından sevilmediğine de işaret etmektedir.

RÜYADA YEŞİL SOĞAN GÖRMEK

Rüya tabircisi İslami alimlere göre rüyada yeşil soğan görmek alın teri ile kazanılan helal kazanca işaret eder. Rüyada yeşil soğan görmek, rüya sahibinin yardıma muhtaç insanlara yardım edeceği ve bol sevap kazanacağı manasına geldiği rivayet edilmektedir. Bir başka tabire göre bu rüyayı görenin çevresindeki kötü insanları kendisinden uzak tutması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada soğan görmek

RÜYADA KURU SOĞAN GÖRMEK NEDİR?

İslami rüya tabiri kitaplarına göre rüyada kuru soğan görmek dünya malına işaret etmektedir. Ayrıca bazı yorumculara göre rüyada kuru soğan, rüya sahibinin, kardeşleri veya arkadaşlarından biri ile gireceği bir işte çok büyük kazançlar elde edeceğine, yeni projeler için kaynak elde edeceğine, zenginliğe sahip olacağına, kendisine yardım etmesi ve işleri çekip çevirmesi için yanına birkaç personel alacağına, zarar eden bir arkadaşına yardım edip işlerini düzeltmesi konusunda destek olacağına ve hayır duaları alacağına yorulur. Rüyada kuru soğan yemek, iş dünyasında sahip olunan şöhrete leke düşürecek olan ve başarılı bir kişi olmasını kısanan bazı kişilerce planlanmış bir durumla karşı karşıya kalınacağına, bu yüzden kısa süre için de olsa sıkıntı duyulacağına ve sorunlarla boğuşulacağına tabir edilir.

RÜYADA TAZE SOĞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircisi alimlere göre rüyada taze soğan fenalıkla tanınmış bir kişi olarak yorumlanır. Yani fenalıkla tanınmış bir kişiye işarettir. Haliyle rüyasında elinde taze soğan görmek fenalık yapan ve kişinin herkesin diline düşecek harekette bulunacağı manasını taşıdığı söylenilmektedir.

RÜYADA KIRMIZI SOĞAN GÖRMEK

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada kırmızı soğan görmek, rüya sahibinin uzun bir seyahate, geziye çıkması gerekeceğine ve yorucu iş yaşamına bir son vermesi gerekeceğine işaret eder. Kimi zaman bu rüya sahip olunan şeylerin kıymetinin bilinmesi gerektiği manasını taşımaktadır.

RÜYADA BİRÇOK SOĞANI BİRLİKTE GÖRMEK / RÜYADA ÇOK SAYIDA SOĞAN GÖRMEK

Rüya tabircisi yorumlarına göre rüyada birçok soğanı bir arada görmek hem iyi hem de kötüye işaret olarak tabir edilir. Rüyada birçok sayıda soğan görmek rüya sahibinin sağlık sorunlarının olmadığına fakat kişinin ruhsal olarak sıkıntı içinde olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada soğan doğramak

RÜYADA SOĞAN DOĞRADIĞINI GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada soğan doğramak, soğan doğradığını görmek birçok anlama gelebiliyor. Rüyada soğan doğramak şu manalara gelir: İşle ilgili olarak yapılacak bir atılım sayesinde mal mülk sahibi olunacağına, çalışmaların tek parça halinde zor bir şekilde değil aksine parçalar halinde ve daha kolay gerçekleştirileceğine, sorunların aşılacağına, verilen sözlerin kısa süre içinde yerine getirileceğine, hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine ve rahat bir hayata sahip olunacağına işaret eder. Rüyada soğan doğrayan birini görmek, eş, dost ya da akrabalardan birinin yapacağı işte karşılaşacağı bir sorunun yüksek bir mevkideki arkadaştan istenecek yardımla çözüleceğine, varılan noktaya hayal edilmiş olan birçok şeye kavuşulacağına ve dertlerin sona ereceğine alamet eder.

RÜYADA SOĞAN SOYMAK NE ANLAMA GELİR?

Birçok tabirciye göre rüyada soğan soymak maskaralığa ve zoraki sempatikliğe delalet eder. Rüyada soğan soyduğunu gören kişi, düşünmediği ve hissetmediği şekilde düşünecek ve davranacak demektir.

RÜYADA SOĞAN YEMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabiri alimlerine göre rüyada soğan yemek olumsuz şekilde yorumlanır. Rüyada soğan yediğini gören birisi bazı sorunlarla yüz yüze gelebilir. Karşılaşılacak bu sorunlar küçük değil aksine büyük sorunlar olabilir. Kimi zaman rüya sahibinin yaşayacağı sıkıntılar sürekli olabilir şeklinde yorumlanır. Alimler bu rüyayı görenin kendisine ve çevresine dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir. Rüyada soğan yiyen kişinin bundan sonra yaşamı boyunca sır verirken dikkatli davranması gerektiği söylenilmiştir. Kısacası rüya yorumcuları, bu rüyayı gören kişinin herkese sırrını açmaması gerektiğini ifade etmişlerdir.

RÜYADA TARLADA SOĞAN TOPLAMAK

Rüyada tarlada kuru soğan toplamak hastalık ya da hafif rahatsızlık yaşamak ve bir süre bulunulan şehirden uzaklaşmak anlamlarına gelmektedir. Temiz hava almak ve ruhen rahatlamak isteyen rüya sahiplerinin yalnız kalmak isteyeceğini ifade etmektedir.

Rüyada soğan görmek

RÜYADA ACI SOĞAN YEMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada acı soğan yemek, rüya sahibinin anne ve babasıyla bazı büyük sorunlar yaşayacağına işaret eder. Anne-babasıyla bir araya gelmeyeceğine, onlardan helallik alamayacağına ve bu sebepten dolayı da işlerinin ters gideceğine delalet eder.

RÜYADA TATLI SOĞAN YEMEK NEDİR?

Rüyada tatlı soğan yemek kişinin çektiği sıkıntılarının bitmesine ve sonunda refaha, feraha kavuşacağı umuduyla isyan etmeyeceğine işaret eder. Rüyada tatlı soğan yemek kişinin çok para kazanmamasına rağmen elindekilerle yetineceğine delalet eder.

RÜYADA SOĞAN SATMAK

Rüyada soğan satmak değişik şekillerde tabir edilir. Rüyada soğan satmak, hatırı sayılır bir kişiden gelecek bir yardım sayesinde çalışmaların günden güne daha iyi bir hal alacağı, alınacak olan yeni bir hane sayesinde sıkıntılı zamanların geride kalacağı, yapılan hataların telafi edileceği, eğitimle ilgili olarak yeni bir karar verileceği, sağlık sorunları ile boğuşan bir akrabadan güzel haberler alınacağı ve zararlı bir alışkanlıktan uzaklaştırılacağı anlamına gelir.

RÜYADA SOĞAN SATIN ALMAK

Rüya tabircilerine göre rüyasında soğan satın aldığını gören kişi, yapmadan ve bilmediği bir olaydan dolayı sorumlu tutulacağına, yani haksızlığa veya iftiraya uğrayabileceğine ve bu durumda çok üzüleceğine işaret etmektedir. Başka alimlere göre rüyada soğan almak, yakın bir akrabadan ya da kardeşlerden alınacak büyük bir destekle birlikte girilecek bir işte haneye yüklü miktarda para gireceğine ve yeni bir iş kapısının açılacağına delalettir.