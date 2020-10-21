Rüyada sarımsak görmek ne anlama gelir? Rüyada sarımsak yemek ne demektir? Rüyada sarımsak almak ve soymak nasıl yorumlanır?

Rüyada sarımsak görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak sarımsak görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada sarımsak görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA SARIMSAK GÖRMEK

Rüyada sarımsak görmek hile, fesat, art niyet, kem göz ve kötü düşünceler olarak tabir edilir. Rüyasında sarımsak gören kişinin çevresinde art niyetli ve kötü düşünceli kimseler vardır diye değerlendirilir. Sarımsak rüya sahibinin iftiraya ya da haksızlığa uğramasına delalet eder. Rüya sahibinin tamamen masum olduğu ve hiç haberi bile olmadığı bir konun kötü sonuçlarından dolayı sorumlu tutulacağı ve suçlanacağı şeklinde tabir edilir. Bu nedenle, kişi çok zor ve sıkıntılı günler geçirecek, kendisine atılan çirkin iftira nedeniyle de büyük bir çöküntü içerisine girecek demektir.

RÜYADA SARIMSAK YEMEK

Bir kişi rüyasında sarımsak yediğini görürse, toplum tarafından dışlanacağı ve hak yolunda da büyük bir günah işleyeceği bir şey yapacak ve bunun faturasını insanlar tarafından hor görülmek ve istenmemekle ödeyecektir.

RÜYADA SARIMSAK ALMAK

Rüyada sarımsak almak hayırlara delalettir. Rüya sahibinin olmasını çok istediği bir dileğinin gerçekleşmesine ya da almayı çok istediği bir şeyi alabilmesine işaret eder. Rüya sahibi için sevinç olarak yorumlanır.

RÜYADA SARIMSAK SOYMAK

Bazı tatsız durumlara işaret eder. Rüya sahibi bu tatsız ve hoş olmayan durumdan ancak birilerinin yardımı ile kurtulabilir.

RÜYADA SARIMSAK DÖVMEK

Mutluluk, sağlık ve zenginlik olarak değerlendirilir. Rüyasında sarımsak dövdüğünü gören rüya sahibinin geçim sıkıntısı yaşamayacağına, dertlerden, tasalardan ve sıkıntılardan uzak, aile içinde huzur ve rahat içinde yaşayacağına delalet eder.

RÜYADA SARIMSAK DOĞRADIĞINI GÖRMEK

Ağız tadına, helal ve bol kazanca, aile içindeki nimetin bereketine ve aile bireylerinin bir birine karşı sevgi dolu tutumuna işaret eder.

RÜYADA SARIMSAK DİKMEK

Bir kişi rüyasında bir yere sarımsak ektiğini görürse o kişinin, askıya aldığı ve rafa kaldırdığı projelerinin işe yarayıp, kendisine fayda getireceğine yorulur. Rüya sahibinin hayatı olumlu olarak değişecektir.