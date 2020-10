Rüyada saat görmek ne anlama gelir? Rüyada altın saat görmek ne demektir? Rüyada kol ve duvar saati görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada saat görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak saat görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada saat görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA SAAT GÖRMEK

Rüyada saat görmek kişinin sözüne bağlı olmasına, hayatın her anına değer vermesine, buluşma saatine sadık olmasına bazen de güvenilmeyecek, yalancı, söylediklerini yerine getirmeyen kişiye delalet eder. Rüyada saat görmek can sıkıcı, moral bozucu ve kişiyi üzüntüye sürükleyecek sözler işitmek anlamına gelir. Rüyada saati ayarladığını gören kişinin belli bir düzeni olacak ve her şey yolunda gidecek demektir. Rüyada saat sesi duymak bir davet ya da teklif anlamına gelir. Rüyada saatin çalması kötü sözler duymaya işaret eder. Rüyada çok şık ve güzel bir saat görmek kişinin hayatında meydana gelecek olan hoş gelişmelerin ve sürprizlerin habercisidir. Rüyada duvardaki ya da bir yerde sabit duran bir saatin çalışması hane içindeki saadetin simgesidir.

RÜYADA KOL SAATİ VE DUVAR SAATİ GÖRMEK

Rüyada kol saati görmek kişisel işlere işaret eder. Rüyasında kol saati gören kişinin kendisiyle ilgili olarak şahsi işleri vardır.

Rüyada duvar saati görmek, kişinin hem iş hayatının hem de özel hayatının yolunda gitmesi ve mutluluk verici gelişmelerin yaşanması anlamına gelir.

RÜYADA BOZUK SAAT GÖRMEK

Rüyada saatin bozuk olduğunu ya da zamanı doğru göstermediğini görmek karşılaşılacak olan zahmetin, sıkıntının ve zorluğun habercisidir. Rüyasında saatin bozuk olduğunu gören kişi bir takım problemler yaşayacak demektir.

RÜYADA ALTIN SAAT GÖRMEK

İyi hali gösterir ve rüyayı gören kişinin kendisine fayda getirmesi adınahem kısa vade de hem de uzun vade de doğru, akılcıl ve aynı zamanda kararında işler yapması sayesinde iyi şartlarda yaşaması anlamına gelir. Rüyada altın saat takmak, itibar edinmek yani meslek, iş ve sosyal camiada saygıya layık görülen bir statü edinmek demektir. Rüyada altın saat almak, kısa süre içerisinde büyük, müjdeli ve çok sürpriz imkanlara sahip olmaya ve imkanlar doğrultusunda dilediğince yaşamaya başlamaya ve özellikle de maddi anlamdaki tüm eksiklerden ve memnuniyetsizliklerden kurtulmaya alamet eder. Rüyada büyük altın saat takmak, rüya sahibine merdiven atlatacak bir gelişmeye ve bu gelişmenin kendisine şöhret kazandırmasına, deyim yerindeyse namınım yürümesine vesile olmasına işaret eder.

RÜYADA SAAT ALMAK

Rüyada duvar saati almak, yapılması kesin gözüyle bakılan ve planlanmış işlerdir. Rüya sahibinin güvendiği ve kağıt üzerinde öncelik verdiği resmi işlerine delalet eder. Aynı zamanda kişinin kafasının rutin yani günlük olarak yapılan faaliyetlerle meşgul olması anlamına gelir. Rüyada köstekli saat almak, maneviyatı yüksek, hal hatır bilen, gönül kırmayan, eşe, dosta bağlı ve geçmişine sahip çıkan kimse olmak demektir. Rüyada kol saati almak, fonksiyonel yani kullanışlı bir mal edinmeye onunla hem zaruri hem de keyfi bir ihtiyacını gidermiş olmaya alamet eder. Rüyada altın saat almak, kazancın dolgun olmasına yorulur. Rüyada gümüş saat almak, rüya sahibinin tutumlu bir insan olması sayesinde maliyeti az harcamalar yaptığı böylece hem açıkta kalmadığı hem de eksiklerini gidermenin hep bir yolunu bulduğu anlamına gelir.

RÜYADA HEDİYE SAAT GÖRMEK

Rüyada hediye kol saati görmek, işlerde yardımcı olacak, kişinin geleceği ve hayrı için onunla ilgili planlamaları doğru yapacak bir kimsenin varlığına yorulur. Rüyada hediye masa saati almak, rüya sahibine onun hep yanı başında olduğunu ve arkasında durduğunu hissettiren ve bunu varlığıyla sürekli hatırlatan bir kimseye, rüyada dede yadigarı hediye saat görmek de, aileden kalacak zenginliğe işaret eder. Rüyada şık ve yeni hediye saat görmek, karşı cinsten biri için çok özel olmaya ve onun tarafından sürekli düşünülmeye ve de ondan gelecek bir davete delalet eder.

RÜYADA SAAT BULMAK

Rüyada bozuk saat bulmak, işe yaramayacak, başarı getirmeyecek bu nedenle hayal kırıklığına neden olacak fikirlerle oyalanmış ve zarar etmiş olmaya alamet eder. Rüyada büyük saat bulmak, rüyayı gören kişinin kafasının boş, vaktinin de bol olduğu bir anda gerçekleştireceği bir atılımdan hayır göreceğine ve o konuda muvaffak olacağına yorulur. Kişinin, yakın zamanda ya da hali hazırda gerçekleştirmek istediği bir plan ya da proje varsa onu aceleye getirmek yerine doğru zamanı bekleyerek rahat rahat gerçekleştiresinde fayda olacak demektir. Rüyada yüzük şeklinde saat bulmak, sevgili ya da eşle geçirilen zamanın dolu dolu yaşanacağına, kişiye hep umut olacağına ve iyilik getireceğine alamet eder.

RÜYADA SAAT KIRMAK

Rüyada kendi saatini kırmak, tatsız bir olayın yaşanmasından ötürü kendini sorumlu tutmaya ve suçlu bulmaya yorulur. Rüyada başkasının saatini kırmak, biri kimseyle çıkılacak yoldan, yapılacak bir işten ya da ortaklıktan vazgeçmek anlamına gelir. Rüyada duvar saati kırmak, alışkanlıklarını yıkmaya, yeni uğraşlar ve hobiler edinmek demektir. Rüyada masa saati kırmak, iyi niyetli, iyi kalpli, samimi, el uzatıldığında değecek kadar yakın duran bir kimseyi üzmeye yönelik bir hareket yapmaya ve onu incitmeye işaret eder.

RÜYADA SAAT CAMININ ÇATLAMASI

Rüyada evdeki saat camının çatlaması, aile bütçesine zarar verecek bir masrafın çıkması anlamına gelir. Bu masraf hiç yokken doğacak ve sıkıntı yaratacaktır. Rüyada işyerindeki saat camının çatlaması, işlerin bozulmasına neden olacak bir adım atmaya ve bunun adeta başa bela olmasına ve kişiyi geriye götürmesine yorulur. Rüyada kolundaki saat camının çatlaması, unutulacak ya da atlanılacak bir planın sonradan işe yaramamasına ve bu nedenle bir daha iş görmemesine yani güncelliğini ve geçerliliğini yitirmesine alamet eder.

RÜYADA SAAT SATMAK

Rüyada imitasyon yani sahte saat satmak, tabiri caizse nabza göre şerbet vermek demektir. Ölçülü davranılması gereken kişiye ölçülü, samimi olan kişiye samimi davranmaya kimseyi incitmemeye, gürültü patırtı çıkarmamaya böylece kendi rahatını da bozmamaya delalet eder. Rüyada bozuk saat satmak, verilen sözlerin tutulmaması anlamına gelir. Rüyada altın saat satmak, yapılan işlerde kaliteyi esas almaya, yüzde yüz müşteri memnuniyetine önem vermeye ve alım gücü yüksek kimselere hizmet veren bir sektörde çalışmaya delalet eder.

RÜYADA SAAT TAMİR ETMEK

Rüyada kolundaki, evindeki, masandaki ya da ev veya iş yeri duvarındaki saati tamir etmek, rüya sahibinin özel yaşamında ve meslek yaşamında yaptığı hatalardan uslanması bu sayede geçmişteki başarısızlıklarını telafi etmesi, kırdığı, üzdüğü ve haksızlık ettiği kimseleri geri kazanmaya çalışması ve yanlış iş ortaklıklarından ve özel ya da sosyal arkadaşlıklarından da uzaklaşmayı başarması anlamına gelir. Rüyada çalışan saati tamir etmek, hep kendinden fedakarlık yapmaya, insanlara gereğinden fazla fedakarlık yapmaya, değer vermeye ve hep ödün vermeye yorulur.

RÜYADA SAAT ÇALMAK

Yapılacak bir girişimin bazı çevreleri kızdırmasına ve o çevredeki insanların tepkisine neden olmasına delalet eder. Rüyada değerli bir saat çalmak, sevgilinin ya da eşin memnun olmayacağı bir adım atmaya yorulur. Rüyada eski saat çalmak, vakit kaybına neden olmaktan öteye gitmeyecek bir atılım yapmak fakat hiç bir kazanç elde edememek demektir. Rüyada altın saat çalmak, kişinin menfaatsizlikle suçlanmasına sebep olacak bir olayın gerçekleşmesi anlamına gelir.

RÜYADA SAAT DURMASI

Zor olduğu için çok ağır ilerleyecek bir iş için uzun zaman beklemeye, sabır göstermek zorunda kalmaya bu uzun bekleyişin yaratacağı sıkıntılı, huzursuz ve mutsuz ruh haline alamet eder. Rüyada durmuş saat almak, başta dezavantaj getirecek bir girişimin kısa süreli olarak duraksama yaratmasına fakat bunun kolay şekilde giderilir olmasına ve aksaklığın çok sürmeden giderilmesine işaret eder. Rüyada yeni saatin durması, yeni olması nedeniyle kullanılması zor bir eşya almaya ya da yönetiminde veya ilerletilmesinde acemilik çekilecek yeni bir işe yorulur. Rüyada hediye saatin durması, rüyayı gören kişinin arasının açılacağı sevilen bir arkadaşa ya da dosta delalet eder.

RÜYADA SAAT GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Saat bireyin zaman mefhumuna (kavramına) verdiği önem anlamına gelir. Bu rüya,bireyin planlı, programlı ve düzenli bir kimse olduğuna, vaktini kişisel başarılarını ve menfaatlerini arttırmak adına en doğru şekilde kullanmayı istediğine ve hep bu doğrultuda hareket ettiğine dair bir rüyadır. Aynı zamanda yaşamı ciddiye aldığına, bunun için elinden geldiğince kendine ve yaşamına değer katmak adına çabaladığına delalet eder. Hayatını güzelleştirmek için önce kendini güzelleştirmenin yani kişisel becerilerini geliştirmenin, kendini bilgi ile donanmanın ve özellikle de mesleki anlamda en iyi olmanın gerekliliğinin farkında olduğuna işaret eder. Zamana önem veren ve onu doğru kullanmak isteyen bir kimsenin en büyük amacından biri de kariyer edinmektir.