Rüyada otobüse binmek ne anlama gelir? Rüyada otobüsle yolculuk yapmak ne demektir? Rüyada otobüse binmek ve otobüsten inmek nasıl yorumlanır?

Rüyada otobüse binmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak otobüse binmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada otobüse binmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA OTOBÜSE BİNMEK

Rüyada otobüse binmek, eğlenceye, bir araya gelmeye, uyum, ağız tadı, neşe ve hoş sohbet içinde olmaya, arkadaşlarla toplanarak eskileri yâd etmeye, birliğe, beraberliğe ve bütünlüğe tabir edilir. Ayrı olanların birleşmesi, küslerin barışması, askerde ve gurbette olanların dönmesi anlamına gelir. Rüyada otobüse binmek aynı zamanda rüyayı gören kişinin mutsuz, yorgun ve üzgün günler geçireceğine rivayet edilir.

RÜYADA OTOBÜS GÖRMEK VE YOLCULUK YAPMAK

Rüyada otobüs görmek, rüyayı gören kişinin sürpriz bir olay yaşayacağına ve çok şaşıracağına delalet eder. Rüya sahibini memnun edecek hoş bir gelişmenin olacağına bu durumun keyfini ve ağız tadını yerine getireceğine alamet eder.

Rüyada yolculuk yapmak, uğursuzluk ve şanssızlık yaşamaya delalet eder. Rüya sahibinin haksız yere suçlanacağı, güvendiği kişilerin kendisine hakarete varan sözler edeceği ve bu durumun kendisini derinden etkileyeceği anlamına gelir.

RÜYADA OTOBÜS KULLANMAK

Rüyada otobüs kullanmak, yapılan büyük bir hatadan pişman olunacağına, vicdan azabı yaşayarak çok kötü durumlara düşüleceğine ve hata yapılan kişilerden af dilenerek bağışlanmak isteneceğine işaret eder.

RÜYADA OTOBÜSE BİNMEK VE OTOBÜSTEN İNMEK

Rüyada otobüse bindiğini ve daha sonra indiğini gören kişinin, uzun zamandır göremediği bir akrabası ya da ahbabı ile buluşup vakit geçireceklerine tabir edilir.

RÜYADA YANLIŞ OTOBÜSE BİNMEK

Aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili hayırlı olmayacak bir konuda bir anlaşma yapılacağına, bu yüzden hem aile bireyleri ile hem iş arkadaşları ile ters düşüleceğine vedüşünmeden söylenecek bazı sözler yüzünden büyük bir kırgınlığa ve üzgünlüğe sebep olunacağına alamettir. Rüyada yanlış otobüse binmek ve inmek, yapılan hataların ve yaşanan kalp kırıklıklarının telafi edileceğine, gerekirse özür dileneceğine, aile bireyleri ile birlikte uzun zamandan beri düşünülen bir eğlence ortamına girileceğine ve moral depolanacağına yorulur.

RÜYADA ANNEYLE OTOBÜSE BİNMEK

Rüya sahibinin anne tarafından bir ya da birkaç akraba ile uzun ve zorlu bir yola çıkacağına, yolda birçok sorunla karşılaşmalarına rağmen sıkıntı yaşamadan atlatacaklarına ve işlerinin yolunda gitmesi ile büyük bir zenginliğe ve rahatlığa kavuşacağına işarettir. Rüyada anneyle otobüse binmek ve tek başına inmek, güzel bir birlikteliğe başlanacağına, sağlıkla ya da işle ilgili problemlerin ortadan kalkacağına, aydınlık ve ferah bir döneme girileceğine, eşe dosta yardım edileceğine, kendi işinin başına geçileceğine ve bolluk içinde yaşanacağına yorulur.

RÜYADA VALİZLE OTOBÜSE BİNMEK

Sevilen kişilerle çıkılan bir yolda neredeyse güle oynaya çalışılacağına, zararların telafi edileceğine, işlerin yoluna gideceğine, aile bireylerinin de içinde olacağı bir iş kurulacağına, sağlıklı bir vücuda kavuşmak için spor yapmaya başlanacağına ve yardım isteyen kişilere yardımcı olunacağına işarettir. Rüyada çuvalla otobüse binmek, birçok insanın dikkatini çekecek bazı kişilerin de yadırgayacağı bir işe soyunulacağına, sonunda büyük bir başarı kazanılacağına, çığırından çıkan işlerin toparlanacağına ve zorlukların çok kolay bir şekilde aşılacağına yorulur.

RÜYADA ÇİFT KATLI OTOBÜSE BİNMEK

Kazancın ve bolluğun iki kat artacağına, anne ve baba duası alınacağına, kardeşlerden birinin eğitimi için gereken sorumlulukların üstlenileceğine, aileye büyük bir ev alınacağına, zahmetli bir işin altından kalkılacağına, verilen kararların çok kar getirecek şekilde yapılan işe uygulanacağına ve yeni bir iş yerine ya da dükkânlar zincirine sahip olunacağına işarettir. Rüyada çift katlı otobüse binmek ve düşmek, istenmeyen bir olayla yüzleşeceğine, ele geçen kazancın günden güne azalacağına, evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkinin biteceğine, kardeşler arasına kıskanç birisi tarafından nifak tohumu ekileceğine ve uzun süre toparlanılamayacağına delalettir.

RÜYADA KALABALIK BİR OTOBÜSE BİNMEK

Tüm aile bireyleri, akrabalar ve sevilen dostlarla mutlu ve huzurlu bir döneme girileceğine, bol kazanç getirecek bir işte ortaklık kazanılacağına, aksiliklerle uğraşılan bir dönemin biteceğine, hayır işleri ile uğraşılacağına, eğitimle ilgili olarak büyük adımlar atılacağına ve sorunlu işlerle uğraşan kişilere çok yardım edileceğine yorumlanır. Rüyada kalabalık bir otobüse binmek ve oturmak, olmadık işlerle uğraşılacak bir dönem geçirileceğine, ancak bu durumun fazla sürmeyeceğine, sabırlı ve azimli olunması sayesinde maddi olarak çok güzel kazanç elde edileceğine, ev ahalisinden birisine yapılan bir kötülüğün bertaraf edileceğine ve mutlu ve huzurlu bir yuvaya sahip olunacağına işarettir.

RÜYADA AİLECE OTOBÜSE BİNMEK

Eş, dost ya da akrabaların verecekleri maddi manevi destekle kurulan işin yine elbirliği ile çok iyi ve kazançlı bir noktaya getirileceği, yeni bir evin alınmasına ve yeni bir hayat kurulmasına vesile olacağı, birçok kişinin hayalini bile kuramayacağı şeylere kavuşulacağı, sağlıklı ve ferah bir hayat geçirileceği ve hayırlı bir kısmetle evlilik kararı alınacağı anlamına gelir. Rüyada ailece otobüse binmek ve kaza yapmak, güzel bir şekilde başlayan bir çalışmanın daha sonra yaşanacak kötü bir olaydan ötürü büyük sıkıntılara sebep olacağına, bu durumun aile ilişkilerini etkileyeceğine ve uzun süreli bir ayrılığa sebep olacağına yorumlanır.

RÜYADA ARKADAŞINLA OTOBÜSE BİNMEK

İyi kalpli, hoşgörülü ve anlayışlı bir kişinin önayak olması ile mutlu bir yuva kurulacağına, aile büyüklerinden biri sayesinde can sıkan bir durumdan kurtuluşa erileceğine, ele geçen kazancın artacağına, hayırlı bir iş kapısının açılacağına, kaçan fırsatların tekrar ele geçirileceğine ve kafa karışıklığına sebep olan bir durumun sonuca erdirileceğine alamettir. Rüyada kardeşinle otobüse binmek, zararlı bir alışkanlığı bırakmaya, yeni bir okula başlamaya, çalgılı çengili bir eğlenceye katılmaya, bahçeli ve güzel bir eve sahip olmaya, hayırlı bir kısmetle evlenmeye ve para pul kazanmaya işaret eder.

RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN OTOBÜSE BİNMEK

Güzel gelişmeler yaşanacaktır. Hayır getirecek bir makama terfi alınacağına, ana baba duası alınması ile güzel bir işe ortak olunacağına, kapanan kapıların açılacağına, ayrı düşmüşlerin kavuşacağına, hasret çekenlerin birleşeceğine, asık yüzlerin güleceğine ve fakir fukaranın doyacağına tabir edilir. Rüyada hacca gitmek için otobüse binmek ve yarı yolda inmek, kazançlı bir işe başlanacağına ancak işin yarısında yaşanacak bir sıkıntıdan ötürü zarar edileceği, güzel başlayan bir birlikteliğin ayrılıkla biteceği ve rahatın kaçacağı anlamına gelir.

RÜYADA HIZLI OTOBÜSE BİNMEK

Bolluk ve bereket getirecek bir işe girileceğine, haksızlığa uğrayan kişilere yardımcı olunacağına, hayırlı bir yola çıkılacağına,bu yolun dönüşünde hayırlı haberler getirileceğine, eşler arasını bozmaya çalışan bir kadının haneden uzaklaştırılacağına ve ortaya konulan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler sayesinde hayallere kavuşulacağına yorulur. Rüyada hızlı otobüse binmek ve düşmek, büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağına, ağır bir hastalıkla boğuşan bir akrabadan acı haber alınacağına, iş kaybı yaşanacağına ve eğitim hayatında yaşanacak bir talihsizlik yüzünden okulla ilişkinin kesileceğine yorumlanır.

RÜYADA OTOBÜSE BİNMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Gerçek hayatta şenlikli ve eğlenceli bir durumu anlatan otobüse binmek, rüyada da aynı şekilde karşılık bulur. Kişinin kötü gidişe artık dur diyeceği bir noktaya geldiği ve neredeyse yaşadığı sıkıntılı olaylardan sonra patlama noktasına geldiği bir anda başlayan güzel olaylar sayesinde yüzünün gülmeye başlayacağı ve bu durumun rüyalarında da kendisini yalnız bırakmayacağı şeklinde ifade edilebilir. Yani kişi iyi olduğu süre boyunca rüyaları da güzel olacaktır. Aile hayatının çok iyi bir hal alması, kazancın artması ve verilen sözlerin tutulması gibi durumlar böyle rüyaların görülmesi konusunda önayak olacaktır. Ayrıca, aile bireylerinin mutluluğu da rüyaları güzelleştirir.