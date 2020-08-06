Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek neye işarettir? Rüyada örümcek tabiri

Rüyada örümcek görmek, örümcek tarafından ısırıldığını görmek, örümcek bacağı görmek, siyah veya beyaz örümcek görmek, gri örümcek görmek, kırmızı örümcek görmek, örümcek ağı görmek, mağarada örümcek ağı görmek vb. hepsi farklı yorumlanır. Peki örümcek görmek neye işarettir tüm alternatifleriyle haberimizde.

RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada örümcek görmenin İslam alimleri tarafından açıklanan iki hikmeti vardır. Bunlardan birincisi görülen örümceğin, hilekar bir kadına işaret ettiği söylenir. İkincisi ise rüya sahibinin yaptığı ibadetlerine çok daha fazla düşkün olacağına faziletle yorulur. Rüyada birden fazla örümcek görmek, psikolojik rahatsızlıkların dine sarılmayla geçeceğine işarettir. Örümcekler gören kimse, namazını niyazını aksatmaz.

RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK (DİYANET TABİRİ)

Rüyada örümcek görülmesi; yoldan sapmış, âsi, suçlu ve hileci bir kimseye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümceği öldürdüğünü görmesi; o kimsenin evinden yukarıda sıfatları anlatılan kişiye benzeyen bir kimseyi kovacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada bir örümcek görülmesi dokumacıya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin bir dokuma ustası ile dostluk kuracağına, kişinin rüyasında bir örümceğin kendisinden kaçtığını görmesi; o kişinin zayıf ve dinine bağlı bir kimseden ayrılacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada örümcek görülmesi; kocasıyla geçinemeyen, evinden kaçan ve ahlâksız bir hanıma yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin tarifi yapılan böyle bir hanımla evleneceğine delalet eder.

RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK (MOLLA CAMİ TABİRİ)

Rüyada örümcek gören kimse, hitekar, zayıf ve tenbel bir kimseyi görür.Bazı tabirciter, örümcek, ibadet ehli ve takva sahibi bir kimsedir, demişlerdir. Bundan dolayı rüyada örümceğe rastgeldiğini gören kimse, abid ve takva sahibi kimse ile arkadaş olur.Bir kimse rüyada Örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, Cenab-ı Hakkın, "Halbuki evlerin çürüğü helhalde örümcek yuvasıdır." (Ankebut suresi a.41) mealindeki ayeti gereğince, o kimseye zayıflık ve gevşeklik arz olur.Örümcek sihir yapan bir kadına da işarettir. Bazen de örümcek dokumacılık sanatını bilmeye işarettir. Bir kimse rüyada örümceğin tavandan indiğini görse, şiddetli bir kışa işarettir.

RÜYADA ÖRÜMCEK TARAFINDAN ISIRILDIĞINI GÖRMEK

Bir rüyada örümcek tarafından ısırılmak, uyanık yaşamda biri tarafından tehdit edildiğini gösterir. Örümcek rüyada zehirliyse, bu hayatta kendinizi kanıtlamaya aç olduğunuzu gösterebilir.

Rüyasında örümcek görüp kendisini ısırdığını gören kimsenin başına talihsiz olaylar gelecektir. Örümcek tarafından ısırılmak hayır ve şerre birlikte yorulmuştur. Talihsizlik şeklinde yorumlayanlar olduğu gibi kısmetin açılacağına, nişana, düşüne işaret ettiğini belirtenler vardır. Örümcek ısırığının görülmesi ise bedbaht kişilerle tanışmayı, bunlardan mümkünse uzak durmayı işaret etmektedir.

RÜYADA ÖRÜMCEK AĞI GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada örümcek ağı görmek sabra ve şükre işaret eder. Allah'ın hikmeti olan örümcekler ağlarını yavaşça ve sabırla örerler. Rüya sahibi bu ağları gördüğünde başına bir olay geleceğini ancak sabırla kurtulabileceği manasını çıkarmalıdır.

Rüya sahibinin şükrü elden bırakmaması gerektiğince yorulur. Rüya sahibi mümkünse ve malı varsa bundan kırkta bir payını fakirlere dağıtmalıdır. Rüyasından örümceklerin yaptığı ağlara yakalanmak, sorunların çıkacağına delildir. Kişinin kendisini hemen yanlış yoldan çevirmesi gereklidir. Alimler bu kişilerin doğru yolu istedikleri zaman bulacaklarını söylemişlerdir.

RÜYADA ÖRÜMCEK ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada bir örümceği öldürürseniz, bu rüya, tuzağa düşme hissi ile çalışabileceğinizi gösterir. Bu rüya genellikle tuzağa düşme metaforu ile ilişkilidir. Birden fazla örümceği öldürürseniz, bu rüya ileride bazı zor zamanlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir. Yaşamınızın karmaşık ve zor olduğu kanıtlanmış bir alanı vardır ve şimdi kendi niyetlerinizi daha iyi anlamanın zamanı geldi, böylece çalışma hayatınızda büyüyebilir ve devam edebilirsiniz.

Bazı alimlere göre rüyada örümcek görmek öldürmek, rüya sahibinin iş hayatında başarılı işlere imza atacağına, fakat daha sonradan verdiği yanlış kararlar yüzünden zarar edeceğine, mal ve mülk kaybına uğrayacağına delalet eder. Rüyada örümcek görmek öldürmek, kişinin çeşitli sağlık sorunları yaşayabileceğine de delalet eder.

RÜYADA SİYAH ÖRÜMCEK GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada siyah örümcek görmek, kişinin iş kurmak ve kendisini kanıtlamak için ailesinden büyük miktarda para alacağına, bu parayı yanlış işe yatırarak harcayacağına ve yeninden sıkıntıya düşeceğine yorulmaktadır.

Rüyasında siyah örümcek, evle ilgili sorunlar yaşanacağı manasına gelir. Bunlar anne ve babayla tartışmak, kardeşlerle veya eşle küsmek manasındadır. Rüyada beyaz örümcekler ise karşılaşılan sorunun çözüleceğini ifade eder.

RÜYADA BEYAZ ÖRÜMCEK GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Alimlere göre rüyada beyaz örümcek görmek, rüya sahibinin kötü alışkanlıklarını bırakacağına, sağlığına eskisinden çok daha önem vereceğine işaret etmektedir. Rüyada beyaz örümcek görmek, kişinin geleceği parlak ve temiz demektir.

Beyaz örümcek görmek herkese nasip olmaz. Hangi sorun olursa olsun, bunun Allah'ın izniyle çözüleceği manasındadır. Rüyasında sarı örümcek görmek, ibadeti çok olan kalbi temiz insanlarla tanışmaya delalet eder. Rüyasında sarı örümcekler Allah'ın emirlerine uyulması gerektiği anlamına da geliyor.

RÜYADA KIRMIZI ÖRÜMCEK GÖRMENİN TABİRİ NEDİR?

Rüyada kırmızı örümcek görmek rüya tabircilerine göre; rüyayı gören kişinin işine ve gücüne çok fazla önem veremeyen sorumsuz birisiyken bir dostu sayesinde akıllanıp kendisin toparlayacağına, işlerini yoluna koyacağına rivayet etmektedir.

RÜYADA DEV (BÜYÜK) ÖRÜMCEK GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada büyük örümcekler görmek, kısmet kapalılığına işaret eder. İster iş ister evlilik olsun tüm yolların kapanacağına, korkulu günlere delalet eder. Rüyasında kocaman örümcek ağlarına takılan kimselerin başlarına musibetlerin büyüğünün geleceğine işarettir. Musibetleri önlemek adına sadaka vermenin rüya sahipleri için hayır getireceği söylenir.

Rüya tabircilerine göre, rüya sahibinin rüyasında dev yani çok büyük bir örümcek görmesi parasal, ekonomi açısından sıkıntı yaşayacağına delalet eder. Dertlerin biteceğine ve sevinçli güzel bir haber alınacağı yorumlanır. Rüyada dev örümcek görmek, kişinin hayatında çeşitli sorunların meydana gelebileceğine rivayet eder.

RÜYADA ÖRÜMCEK BACAĞI GÖRMEK

Rüyada örümcek bacağı çok nadir görülen bir durumdur. Bu bakımdan birçok alim rüyada örümcek bacağı görmesi ile ilgili bir tabirde bulunmamıştır. Bunun yerine örümceğin tümü ele alınabilir.

RÜYADA ÖRÜMCEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre, rüya sahibi gördüğü rüyasında örümcek tarafından öldürüldüğünü görürse, nefsine yenik düşeceği zamana girdiği söylenir. İslam alimlerinden bazıları örümcekler tarafından öldürüldüğünü gören kimsenin tövbe kapısına dayanması gerektiğini, günahlarının çok ağır olduğunu ifade etmişlerdir.

Rüyada örümcek zehrinden öldürüldüğünü görmek ise safi olmayan bir kalbinin olduğunu, sadaka, zekat, namaz ve orucunu kişiyi kurtaracağı söylenir. Rüyasında örümcek zehri, insanı yoldan çıkarabilecek felaketlerin başlandığını belirtir. Sadaka ve zekat, bunun çözüm yoludur.

RÜYADA ÖRÜMCEK TARAFINDAN KOVALANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada bir örümcek tarafından kovalanıyorsanız, bu rüya masumiyetin sonunu gösterir ve olgunlaşmamış bir durumla karşılaşırken büyümeye başlamanız gerekir. Sorumluluktan kaçmaya çalışıyorsunuz.

RÜYADA ÖRÜMCEK YAVRUSU GÖRMEK

Rüya alimi tabircileri tarafından yapılan yorumlara göre rüyada örümcek yavrusu görmek, rüya sahibinin huzur dolu bir evlilik hayatı geçireceğine, vatana millete hayrı dokunan evlatlar yetiştireceği anlamına gelmektedir. Rüyada örümcek yavrusu görmek, kişinin zorlu bir iş hayatının ardından rahata kavuşacağına da rivayet eder.

RÜYADA ÖRÜMCEK YAKALAMAK

Kişinin rüyasında örümcek yakaladığını görmesi, sorunlara işaret etmektedir. Tüm sıkıntıların kısa zaman içinde çözüm bulunacağına rivayet olunur. Aynı zamanda kimi rüya yorumcusuna göre rüyada örümcek yakalamak, rüya sahibinin sahip olduğu kişisel özelliklerin diğer insanlar tarafından çok beğenileceğine, çeşitli iş teklifleri ile karşı karşıya kalacağına, hayatını adeta değiştirecek kararlar alacağına delalet etmektedir.

RÜYADA SİYAH TARANTULA GÖRMEK

Tarantula örümceğin bir çeşididir. Rüyada tarantula görmek, rüya sahibine iş hayatındaki başarıları yüzünden düşman olan kimselerden büyük kötülükler geleceğine, çok kötü ve sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya kalıp çok büyük üzüntü ve endişe duyacağına tabir eder.