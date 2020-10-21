Rüyada okul görmek ne anlama gelir? Rüyada eski ve yeni okul arkadaşlarını görmek ne demektir? Rüyada okul üniforması görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada okul görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak okul görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada okul görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA OKUL GÖRMEK

Rüyada okul görmek tek bir ifadeyle yorumlanmayacağı gibi hem iyi hem de kötü şekilde tabir edilir. Rüyada okul görmek güzelliğe, esenliğe, düzenli ve mantıklı olmaya işaret eder. Bununla birlikte rüyada okul görmek aynı zamanda endişeye, kuşkuya, yapılan bir iş sonrasında pişmanlık duymaya, kazancın azalması ile yokluğa ve kıtlığa düşmeye işaret eder.

Rüyada okul görmek aynı zamanda evlada delalet eder. Okul hayatını yıllar önce bitirmiş birinin kendisini okula giderken görmesi kişini olaylara karşı tutumunun ve tepkisinin doğru olmadığı anlamına gelir. Okul hayatını bitirdiği halde okula gittiğini gören kişinin rüyası yeni şeyler öğrenmeye açık davranması ve kendini yenilemesi gerektiğine işaret eder. Rüyasında kendini okulun ilk gününde üzülüp, sıkılan, annesini arayan bir çocuk gibi görmesi kişinin çok mutlu olacağı ve aynı zamanda iyi bir kar elde edeceği bir iş yapacağı anlamına gelir.

RÜYADA YENİ VE ESKİ OKUL GÖRMEK

Rüyada tertemiz, yeni ve güzel bir okul görmek tüm toplum ile tabir edilir. Bu rüyayı gören kişinin yaşadığı o ülke haklının tamamının bolluk ve rahatlık içinde mutlu yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada kötü, pis ve eski bir okul görmek kişinin maddi zarara uğrayıp, kazancının yok olacağı çok sefil ve çaresiz bir hale düşerek, darlık çekeceği anlamına gelir.

RÜYADA OKULDA DERS ÇALIŞMAK VE OKULA GİTMEK

Rüyada okulda, sınıfın içinde sıra arkadaşıyla ders çalıştığını gören kişi meslek hayatında çok başarılı olacak ve herkesin tanıdığı, bildiği ve yaptığı güzel işlerle herkesin sevdiği, takdir ettiği biri haline gelecek demektir.

Bir kişi rüyada bir okulda okuduğunu görürse eğer, bu istediği işe alınması için gereken bilgi donanımına ve alt yapıya sahip olması amacıyla gideceği bir kursa işaret eder.

RÜYADA OKUL ÜNİFORMASI GÖRMEK

Güzel bir işin başlayacağı anlamına gelir. Kişi, kendisini çok yüksek bir mevkiye terfi ettirecek bir çalışma içine girecek, kişisel sorunlarını dışarıya belli etmeden kendi içinde halledecek, yeni bir kişilik kazanacak, yaptığı bütün işlerde büyük başarılar kazanacak ve her daim mutlu olacak demektir. Rüyada okul üniforması giymek, bir sorunun çözüleceğine, devlet kurumlarından birinde işe başlanacağına, hayırlı bir işe iştirak edileceğine, hane içindeki sorunların sonlandırılması için çaba sarf edileceğine ve rahata erileceğine delalettir.

RÜYADA OKUL KAPISI GÖRMEK

Yaşanan bazı talihsiz olaylardan ötürü uzun bir zaman önce yarım bırakılan eğitim hayatına geri dönüleceği, herkesin bu durumu takdir edeceği, alınan eğitimin ve diplomanın iş olanaklarının genişlemesini sağlayacağı, bol kazanç elde edileceği, bereket dolu bir döneme girileceği ve hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceği anlamına gelir. Rüyada okul kapısından girmek, çıkılacak bir iş seyahatinin ardından bazı projelerle haşır neşir olunacağına, bu projelerden bazılarının hayata geçirilmeleri ile iş dünyasında büyük bir prestije sahip olunacağına, birçok ortaklık kurulacağına ve bu sayede hayal edilen şeylere kısa zamanda kavuşulacağına alamettir. Rüyada okul kapısını kırmak, pek hayırlı bir rüya olmamakla birlikte yapılacak olan bir hatadan ötürü başın derde gireceğine ve aksiliklerle boğuşulacağına işaret eder.

RÜYADA OKUL TUVALETİ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin, sıkıntılı bir ruh haline sahip olduğuna, bu yüzden kendi içinde sürekli kendiyle tartıştığına, bu durumun devam etmesi halinde işlerinin ve hayatının aksayacağına, sevdiği kişiler için kendisini toparlaması ve ayağa kalkıp sorunlardan kurtulmak için bir adım atması gerektiğine yorumlanır. Rüyada okul tuvaletine girmek, iş dünyasında yaşanan sıkıntılardan ötürü bazı zamanlar büyük üzüntü duyulduğuna, ancak yakın bir zaman içinde bu durumun düzeleceğine ve bu durum düzelene kadar etraftaki kişilerin kalplerinin kırılmaması için özen gösterilmesi gerektiğine yorulur. Rüyada okul tuvaletinde öğrenci görmek, aile bireyleri arasındaki tartışmaları ve sürtüşmeleri tatlıya bağlayacak bir kişinin haneye geleceğine, bu kişiye kulak verilmesi ve nasihatlerinin dinlenmesi gerektiğine ve böylece kısa süre zarfında birçok sorunun çözüm bulacağına delalettir.

RÜYADA OKUL BİNASI GÖRMEK

İş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili çok hayırlı bir haber alınacağına, bu haberin ardından verilecek karar sayesinde yüksek bir makama terfi alınacağına, birçok firmadan iş teklifi geleceğine, yeni bir projenin başına geçirileceğine, eşler arasındaki tartışmaların yakında biteceğineve yardım isteyen bir akrabaya yardım eli uzatılacağına tabir edilir. Rüyada okul binası yapmak, birçok kişiye iş imkanı sağlayacak bir işyeri açmaya, bolluk ve bereket dolu bir haneye sahip olmaya, yurtiçinden ve yurtdışından misafirleri ağırlamaya, aydınlık günler geçirmeye, borçlardan kurtulmaya, sağlıkla ilgili güzel haberler almaya ve insanlardan hayır duası almaya yorulur.

RÜYADA OKUL KİTAPLARI VE ÇANTASI GÖRMEK

Kısa bir zaman içinde başlanacak bir işte karşılaşılacak bir sorunun dikkatli davranılması ve sabır gösterilmesi sayesinde çözüm bulacağına, iş hayatının stresinden kısa süreli de olsa uzaklaşılacağına, bu sayede daha iyi düşünüp yeni projelere hazır hale gelineceğine ve yeni fikirlerin ortaya konacağına işarettir. Rüyada okul kitapları satın almak, birbiri ardına gelen sorunların ve krizlerin çözümü için bazı tecrübe ve bilgi sahibi kişilerle işbirliği yapılacağına, bu işbirliği sayesinde problemin geçici olarak giderileceğine, ardından dikkatli bir şekilde davranılacağına ve tam anlamıyla sorunun ortadan kaldırılması için çaba harcanacağına delalet eder.

Rüyayı gören kişinin, işle ilgili ya da sosyal hayatı ile ilgili olarak yaşadığı herhangi bir sorundan ötürü büyük bir zararla yüzleşmek zorunda kalacağına, bu zarardan kurtulmak için türlü planlar ve çalışmalara yapacak ancak bazı kişilerin araya girmesi sebebiyle gerekenleri yapamayacağına ve bu yüzden epey bir sıkıntı çekeceğine alamettir. Rüyada okul çantası almak, kaçan fırsatların yakalanması sayesinde yaşanan mali krizin hızlı bir şekilde sonlandırılacağına, yapılan hataların kısa bir süre içinde telafi edileceğine, gönül ilişkileriyle ilgili yeni bir sayfa açılacağına, zenginlik sahibi olunacağına ve zararlı bir alışkanlığın terkedileceğine rivayet edilir.

RÜYADA OKUL ARKADAŞLARINI GÖRMEK

Kişinin, geçmişini özlediğine, yaşadığı güzel anıları her zaman hatırladığına, sevdiği kişileri ziyaret ettiğine ve geleneklerine bağlı bir kişi olduğuna yorulur. Rüyada okul arkadaşlarını üzgün görmek, hayal kırıklığı yaratacak bir durum yaşanacağı, büyük beklentilerle girilen bir işten öngörülemeyen bir zararla çıkılacağı, yapılan bazı araştırmaların ardından büyük sorunların ortaya çıkacağına ve üzüntü duyulacağına rivayet edilir. Rüyada okul arkadaşlarını sevinçli görmek, rüya sahibinin, yeni bir birlikteliğe adım atacağına, iş hayatında kendisini görmek istediği mevkiden daha üst düzey bir noktaya terfi alacağına, zararlı ve kıskanç kişileri hanesinden uzaklaştıracağına ve anne babasının gurur duyduğu bir kişi olacağına tabir edilir.

RÜYADA OKUL GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Bireyin yenilikçi, ilerici, kendini geliştirmekten hoşlanan ve aynı zamanda entelektüel yanına dikkat çeken bir rüyadır. Rüya sahibi uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işe atılmak istiyor olabilir ya da bir alanda yüksek donanımlı bilgiyle donanmak için çok çalışıyordur. Bireyin meslek hayatıyla ne kadar alakalı olduğunu, bu konuda bazı ciddi yapılandırmaların hazırlığını yaptığını ve bu konuyu çok önemsediğini gösterir. Bireyin özellikle bu rüyayı gördüğü günlerde hayatının merkezinde tek bir meselenin olduğunu yani bir başarıyı benimsediğini ve amiyane bir tabirle kafaya taktığını anlamak ve söylemek mümkündür. Bu da rüya sahibinin psikolojik olarak sağlığının ve huzurunun yerinde olduğu anlamına gelir.