Rüyada kürek görmek ne anlama gelir? Rüyada kürek çekmek ne demektir? Rüyada kürk sapı görmek ve kürek sallamak ne anlama gelir?

Rüyada kürek çekmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak kürek çekmek olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada kürek çekmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA KÜREK GÖRMEK

Rüyada kürek görmek, rüya sahibine her konuda destek olacak bir yardımcı ile tabir edilir. Rüya sahibi için yanındaki hayırlı kimsedir ve en zor zamanlarında imdadına koşar. Bu gerçek dost aileden biri ya da arkadaşlardan biri olabilir. Rüyada kürek görmek, rahatlık ve hafiflik anlamına gelir. Rüya sahibi için hayatın daha kolay hale gelmesine, malının ve parasının çok çalışması karşılığında çoğalmasına işaret eder.

RÜYADA KÜREK ÇEKMEK

Rüyada kürek çektiğini gören kişi huzura kavuşur. Aile bireylerinden alacağı maddi ve manevi destek anlamına gelir. Kişi doğru yolu bulur ve sorunlarından kurtulur. Rüyada kürek çekmek zengin olmaya tabir edilir. Rüyada kürek çekmek, faydalı ve menfaatli kimselere yahut menfaatli işe işaret eder. Rüyada görülen odun kürek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, borcunu ödemeye, kendisine itimat edilen güvenilir kimseye, evin kadınına yahut işinde hareketliliğe işarettir.

RÜYADA KÜREK SAPI GÖRMEK

Rüya sahibi için yeni bir kısmet demektir. Kişinin sıkıntılarından ve yaşadığı zahmetten kurtulması için karşısına çıkacak olan yeni bir alternatife tabir edilir. Bu sayede rüya sahibi rahat bir nefes alacaktır.

RÜYADA KÜREK SALLAMAK

Rüya sahibinin işi ve kazancı ile yorumlanır. Kişi, yeni başladığı ve sabırla çalıştığı işinde hak edilmiş resmi haklara sahip olacak ve işinde yükselerek kısa sürede maaşına zam alacak demektir.

RÜYADA KÜREKLE TOPRAK ATMAK

Rüya sahibinin üzerinde düşenleri yapma konusunda ne kadar titiz ve özenli olduğuna delalet eder. Rüyada kürekle toprak attığını gören kişi cefakârdır ve verdiği sözü yerine getirmek konusunda çok titizlenir. Merttir ve gerçek bir yol arkadaşıdır. Rüya sahibi birlikte yola çıktığı kişiyi yarı yolda bırakmayacak kadar sorumluluk sahibidir.

RÜYADA DEMİR KÜREK GÖRMEK

Rüyasında demir kürek gören kişi, hazırdan bir kazanç elde edecek demektir. Bu kazanç rüya sahibinin beklemediği ve bilmediği ama hakkı olan bir yerden gelecektir.