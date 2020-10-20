Rüyada kurban kesilmesi ne anlama gelir? Rüyada kurban kesmek ne demektir? Kesmemek ne demektir? Rüyada kurban kestirmek ne anlama gelir?

Rüyada kurban görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak kurban kesmek olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada kurban görmenin anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA KURBAN KESMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada kurban kesmek çok güzel şeylere işaret eder. Rüyasında kurban kesen kişi tüm sıkıntılarından, dertlerinden ve üzüntülerden kurtularak huzur ve ferahlık bulacak demektir. Rüyada kurban kesmek aynı zamanda kişinin en çok yapmak istediği şeyleri gerçekleştirme mutluluğunu yaşayacağı şeklinde de tabiri edilir. Rüyada yaşlı ya da sağlıksız kurban kesmek hiç iyi değildir. Rüya sahibini vefat edeceği anlamına gelir. Rüyada kurban kestiğini gören kişi tüm nazarını da üstünden atar, tazelik ve esenlik hisseder. Kendini kuş gibi hisseder ve sanki üzerinde önceden bir ölü toprağı varmış da ondan kurtulmuşçasına hafifleyerek yeniden eski tez canlı haline kavuşur.

RÜYADA KURBAN KESMEK VE YEMEK

İş hayatı ve aile hayatı ile ilgili olarak hayal edilen her şeye çok kısa süre içinde ulaşılacağı, kazançlı ve bereketli bir çalışma hayatına sahip olunacağı, sorunların ve sıkıntıların hızlı bir şekilde aşılacağı, uzak bir yerden hayırlı bir haber alınacağı, anlayışlı ve hoşgörülü bir kısmetle dünyaevine girileceği ve yeni bir haneye sahip olup mutlu bir evlilik yapılacağı anlamına gelir. Rüyada kurban kesmek ve bölüşmek, zenginlik, mal ve mülkün sevilen kişilerle bölüşülmesi şeklinde yorulur. Rüyada kurban kesmek ve pişirmek, zor durumda bulunan bir kişinin vereceği kararların ardından daha iyi bir mevkiye gelmek için uğraşacağına ve güzel bir iş yerine sahip olacağına yorumlanır.

RÜYADA KURBAN KESİP DAĞITMAK

Rüya sahibinin, uzun zamandan beri istediği bir şeyin gerçekleşmesi sayesinde kendisini iyi hissettirecek bir proje için adım atacağına, rakiplerinin birkaç adım önüne geçeceğine, zorlukları teker teker aşacağına, sevilen bir kişiye yardım edileceğine, yeni bir haneye sahip olunacağına ve yapılan işlerde maddi açıdan iyi bir noktaya erişileceğine delalettir. Rüyada kurban kesmek ve derisini yüzmek, bol kazanç getirecek bir işe girmek için iş konusunda çok tecrübeli birinden akıl alınacağına, bu sayede doğru bir karar verileceğine, kurulacak bir ortaklık sayesinde refah seviyesinin gittikçe yükseleceğine ve rahata erileceğine alamettir.

RÜYADA KURBANLIK KOYUN KESMEK

Rüyada hamile kurbanlık koyun kesmek, başkasının bilgisi dahilinde ya da tam aksine bilgisizliğinden ötürü bir günaha ortak edilmesine fakat bu konuda hiç bir kabahati olmamaya alamet eder. Rüyada hasta kurbanlık koyun kesmek, gönülsüz olarak bir işi sadece yapılmış olması için yapmaya ve ayrıntıları göz ardı etmeye yorulur. Rüyada yaşlı kurbanlık koyun kesmek, pek makbul olmayacak ve insanları memnun etmeyecek bir gelişmenin yaşanması anlamına gelir. Rüyada besili kurbanlık koyun kesmek, rüya sahibinin içine çok sinecek ve hiçbir şekilde kafasında küçücükte olsa bir memnuniyetsizlik bırakmayacak bir işe girmesi demektir. Rüyada dişi kurbanlık koyun kesmek, fayda gelen bir kimseyi küstürmek ve kaybetmektir.

RÜYADA KURBAN ETİ DAĞITTIĞINI GÖRMEK

Kurban eti dağıttığını görmek; genel şekilde bütün rüya yorumcuları bakımından hayırlı bir biçimde yorumlanır. Rüya içerisinde kurban eti dağıtmak, bireyin bütün sıkıntılarından ve üzüntülerinden kısa bir zaman içerisinde kurtulacağı manasına gelmekte. Eğer birey uzun zamandır sıkıntılı ise bu sıkıntının çok uzun sürmeyeceği, bireyin kısa zaman içinde çok huzurlu ve mutlu olacağı anlamına gelmekte. Kurban etini dağıtmak aynı şekilde bütün işlerin şerefli ve başarılı bir biçimde tamamlamaya işaret eder.

RÜYADA KURBAN KESİLDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kurban kesildiğini görmek; kişinin bütün günahlarından arınarak Allah katında kabul edilen bir kişi olunacağına işarettir. Hayrı temsil eden bu rüyayı gören birey her türlü isteğine yakın zamanda erişir ve hanesinde bereket eksik olmaz. Rüyasında kurban kesildiğini gören bireyin adakları gerçekleşir, hastalıklar ile alakalı çok kısa vakitte şifa haberleri alır. Bütün dertlerin sona ermesi, birey ve ailesi adına güzel, mutlu günler geçireceğine yorumlanan bu rüya her bakımdan selamet ile yorumlanmaktadır.

Rüyasında bireyin kendisinin kurban kestiğini gören birey korkularından kurtulur, kaygıları dağılır. Kurban kesen birey uzun bir yolculuğa çıkabilir. Bütün isteklerine kavuşarak borçlarından kurtulacaktır. Kurban kesmek; bireyin manevi ve maddi zenginliğine, mutlu ve huzurlu geçirilecek olan bir hayatı temsil eder.

RÜYADA KURBAN KESMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Kurban kesmek kültürel, geleneksel ve toplumsal bir ibadettir. Bireyin uzun zamandan beri çektiği sıkıntılardan uzaklaşmak ve rahat bir nefes almak gibi büyük bir ihtiyacı olduğunu ve bu sorunlu zamanları atlatabilmeyi başarır ya da bunun için bir şans ve imkan elde ederse karşılığında insanları sevindirmeye yönelik bir iş yapma niyeti taşıdığına dair bir rüyadır. Ayrıca bu rüya, bireyin her durumda bilinçaltında iyi bir niyet taşıdığını gösteren su götürmez bir gerçektir. Kişinin ruhen ve vicdanen kendisine iyi gelecek, onu rahatlatacak ve huzurlu olmasını sağlayacak bir eyleme niyetlendiğini ve bunu düşündüğünü gösterir. Bir sorumluluğu yerine getirmenin vereceği mutluluk anlamına gelir.