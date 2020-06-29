Rüyada korkmak ne anlama gelir? Rüyada korkutulmak ne anlama gelir? Rüyada korkup kaçmak ne demektir?

Rüyada korkmak genel olarak olumlu yorumlanan rüyalardan biridir. Rüya sahibinin güzel bir haber alacağına işaret eder. Rüyada korkulan nesne veya durum rüya tabirinin anlamını değiştirebilir. Rüyada bir şeyden korkmak bazen işlenilen günahlara tövbe etmeye yorumlanır. Rüyada neyden korktuğunuza dikkat etmeniz gerekmektedir. Buna göre anlam değişikliği olacaktır.

Bilinçaltımızın etkileri olarak ortaya çıkan rüyalar bizlere bilimsel ve manevi boyut olarak yol gösterici olmaktadır. Pek çok rüya yorumcusu rüyalara dikkat etmemizi söylemektedir. Korkularımızı, tedirginliklerimizi gizlediğimiz bilinçaltında neler oluyor? Bilinçaltımız bize ne anlatmak istiyor? Rüyada korkutulmak ne anlama gelir?

RÜYA NEDİR? NEDEN RÜYA GÖRÜRÜZ?

Bilimsel açıklamalara konu olan rüya görme durumu, Sigmund Freud'a göre rüyalarımız gerçekleşmemiş hayallerimiz ya da kişinin hislerinin diplerinde yatan korkularıdır.

Sadece tek bir bilim insanının bakış açısına göre bakmak çok yeterli olmayabilir. Çünkü her benzer rüya tek bir kapıya çıkmayabilir. Birçok pragmatik teoriye göre, rüyalar gerçek hayatlarımızın birer yansımasıdır.

RÜYADA KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

İyi olarak yorumlanan bu rüya, sevinç verici bir durum olarak görülebilir. Rüyada korkmak iman ve güven ile anlatılabilir. Farklı yorumları bulunan rüyada korkmak, bazı yorumculara göre rüya sahibinin diğer insanlara göre daha üstün ve kazanç sahibi biri olacağına dair rüyayı yorumlar.

Bazı yorumlara göre ise dindar olmayan birinin günahlarına yeni günahlar eklediğine işaret eder. Rüyada korkan kişinin günahkar biri olması durumunda tövbe etmesi anlamına da gelir.Bir diğer yorum ise rüyada korkan kişinin korkusundan kaçabildiği durumda rüya sahibinin üst mertebeye erişebileceği anlamına gelir.

Genellikle edilen tabir ise, rüyada korkmak iyiye yorulur. Rüya sahibinin huzur dolu, güvenli günlere erişeceğine rivayet edilir. Rüyada korkan birine, "korkma" diye sesleniliyorsa; rüya sahibinin gözleriyle ilgili sorun yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada bir kişiden korkmak ise, rüya sahibinin korktuğu kişiden menfaat göreceği anlamına gelir.

RÜYADA YÜKSEKTEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin hırslı biri olduğuna işaret eden rüya, kişinin hırsları sebebiyle hak ettiği yere ulaşamayacağına yorumlanır. Çabalarınızın sonucunu almak için bir süre daha beklemeniz gerekmektedir. Cesaretli ve korkusuz olmanız gereken bu durumda, çıktığınız yüksekten korkup inmeniz işinizde yükselmeye hazır olmadığınız anlamına da gelmektedir. İşinizde yükselmiş olsanız bile, korkularınız sebebiyle olumsuz etkileneceğinize ve rüya sahibinin işini hakkıyla yapamayacağına delalet eder.

RÜYADA KÖPEKTEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin karşı karşıya geleceği tehlikelere ve karşısına gelecek kötü niyetli kişilerin tuzağına düşeceğine yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin çevresinde çekindiği bazı insanlar varsa, rüyasında bu olay köpekten korkmak olarak karşısına çıkabilir.

Rüyasında iri bir köpekten korkan kişi, kendinden güçlü bir kişinin yapacağı kötülüklerden korkmasına yorumlanır. Bu rüyayı gören kişiler dost görünümlü düşmanların yapacağı hilelere dikkat etmelidir. Rüyada köpekten korktuğunu gören kişi düşmanlarının hilelerine karşı dikkatli davranmalıdır. Eğer köpek kişiye zarar vermiyorsa, rüya sahibi düşmanlarının saldırılarından emindir ve onlardan uzaklaşmaya çalışmaktadır.

RÜYADA KEDİDEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin yanlış yargılara sahip olması ve dedikodulara inanmış olduğunu gösterir. Bu sebepler nedeniyle ortaya çıkan korkuları burada kedi sembolize eder. Doğrusunu öğrenebileceğiniz bir konu varken yalanlara inanmış olmanız sebebiyle içinizde bir huzursuzluk yer almaktadır. Bu sebeplerden dolayı rüyada kediden korkmuş olabilirsiniz.

RÜYADA KORKUP KAÇMAK NE DEMEKTİR?

Rüya sahibinin korkması ve sonrasında kaçması bir şeyi yöneteceğine veya beklemediği bir şeyin gerçekleşeceğine işarettir.

RÜYADA KORKUTULMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda biri sizi korkutuyorsa ve siz koşarak kaçıyorsanız; sizi korkutan kişi zarar görecektir ve sizin gözünüzden akan her damla gözyaşından o kişinin sorumlu tutulacağına işaret eder. Rüya sahibi ise gam ve kederinden kurtulacaktır.

Rüyada korkutulan kişi, korkutan kişiye karşı galip gelecektir. Rüya sahibi, korktuğu şeylere karşı iyi bir konuma gelecektir. Rüyada kanunsuz bir iş yaptığınız için birileri tarafından korkutulduğunuzu gördüyseniz, bu sizin kanunsuz hiçbir işiniz olmadığı anlamına gelir.

RÜYADA KORKMAK VE BAĞIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada korkmak ve bağırmak stresin ve üzüntünün biteceği anlamına gelmektedir. Hedeflerine ulaşmak isteyen rüya sahibi, rakiplerini geride bırakarak emellerine ulaşacaktır. Uzak kaldığı insanlarla bir araya gelebileceğine veya onlarla ilgili güzel haberler alacağına da rivayet edilir.

RÜYADA ÇOK KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada çok korkmak, rüya sahibi için hayır ile yorumlanır. Yine de pek çok farklı yorumu vardır. Bazı alimler bu rüyayı, rüya sahibi ile ilgili durumlara ışık tuttuğunu söylemektedir. Rüyada çok korkmak, rüya sahibi için tövbe etmek anlamına gelir.

Rüya sahibinin ne taraftan korkutulduğu da önemlidir. Bazı rüyalarda kişinin çok korkması Allah tarafından uyarıldığına ve tövbe etmesi gerektiğine işaret eder. Edilen tövbe sonucu rüya sahibi hayır ile ödüllenir. Bu sebeple, aslında bu rüyayı gören kişi için bir kurtuluş yolu olarak da görülmelidir.

RÜYADA HIRSIZDAN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Hırsızdan korkmak, rüya sahibinin kendisini üzen şeyleri hayatından çıkaracak oluşuna ve borçlarının biteceğine, aile bireyleri huzurlu günler geçireceğine delalet etmektedir.

RÜYADA ÖRÜMCEKTEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Mutlu aile hayatı için olumsuz bir rüya olarak anılmaktadır. Aile huzurunu bozacak bir kadına ve bu kadının en yakın zamanda haneden uzaklaştırılacağına işaret eder. Böylece, huzursuz bir dönem bitecektir ve bolluk bereket aileye yeniden gelecektir. Sorunlar kısa sürede çözülecektir.

RÜYADA ÖLÜMDEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi aşırı stresli günlere maruz kalmıştır. Bu sebepler, farklı sağlık sorunları yaşayabilir. Fakat bu rahatsızlıklar ilaçlarla ve bakım ile geçecek kadar basit sorunlardır.

Bazı rüya yorumcularına göre, rüyayı gören kişinin başına ona iyi gelecek şeylerin yaşanacağı ve rüya sahibinin şansının, kısmetinin açılacağına işaret eder.

RÜYADA DÜŞMEKTEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düşmekten korkmak, rüya sahibinin yeni işi ve pozisyonu için hazır olmadığını hissetmesinden kaynaklandığı belirtilir. Rüyayı gören kişi kendi yeteneklerinin farkında değildir. Kendinin neler başaracağını bilmeyen rüya sahibi için idrak etmesine yönelik bir işaret olarak algılanır. Aslında o kişi, başarılı olacak bir iş yapacaktır. Kişinin özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

RÜYADA KORKARAK SAKLANMAK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

İyi yorumlanan rüyalardan biridir. Rüya sahibi korkarak saklanıyorsa, hayatında güzel günler yaşayacaktır. Bir işe girecekse orada saygın kişiler ile çalışacaktır ve yaşadığı üzücü olaylar mutlu sonla bitecektir. Kişinin kalbi ve ruhu rahat edecektir.