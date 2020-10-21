Rüyada kiraz görmek ne anlama gelir? Rüyada kurtlu kiraz görmek ve yemek ne demektir? Rüyada kiraz ağacı görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada kiraz görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak kiraz görmek olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada kiraz görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA KİRAZ GÖRMEK

Kiraz rüyası birbirinden güzel ve hayırlı yorumları olan bir rüyadır. Rüyada kiraz görmek keyif ve neşeye, birtakım fayda ve çıkarları zorlanmadan ve çabuklukla elde edecek olmaya ve bol kazanca yorumlanır.

Rüyada kiraz görmek ayrıca istenilen şeylerin elde edileceğine, hastalıklardan kurtulmaya ve tam bir sağlıklılık durumuna, yapılan iyiliklerin neticesinde insanlardan saygı görecek olmaya ve güzel haberler almaya işaret eder. Bu rüyaya getirilen yorumlardan biri de rüyayı gören kişinin iş hayatında başarılı olacağıdır. Hasta bir kimse rüyasında kiraz görürse bu rüya onun iyileşeceğine delalet eder.

RÜYADA KİRAZ YEMEK

Mevsiminde kiraz yemek sıkıntıdan kurtulup feraha çıkmaya ve güzel ahlaka yorumlanır. Rüyada kiraz yemek rüya sahibinin şiddetle arzu ettiği bir şeye nihayet kavuşacağını gösterir. Rüyada kiraz ağacından kiraz toplayıp yediğini gören kişinin helal rızıkla nasipleneceği, sağlık ve afiyet içerisinde ve sevinçli olacağı rivayet edilir.

RÜYADA KİRAZ AĞACI GÖRMEK

Rüyasında kiraz ağacı gören kimsenin ve yakınlarının mutlu günler yaşayacağı rivayet edilir. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin sağlığının tamamiyle düzeleceğine delalet eder.

Şans demektir. Rüyayı gören kişinin yüzünün gülmesine vesile olacak kadar hayırlı, iyi ve olumlu olayların yaşanması, yaşamına bolluğun, bereketin, mutluluğun ve rahatlığın hâkim olması, hararetli zorlu ve sıkıntılı günlerin de bitmesi anlamına gelir.

Kişinin tabiri caizse işinin kölesi parasının da efendisi olmasıdır. Yani rüya sahibi canla başla, yorularak, terleyerek elde ettiği gelirini dilediğince harcayarak keyfini sürmeyi bilen kimse demektir.

RÜYADA KİRAZ SAPI GÖRMEK

Kişinin her konuda pratik zekâlı olmasına, çoğu insana gören en içinden çıkılmaz ve çaresiz durumlar da bile mutlaka çözümler bulabildiğine ve bu özelliği sayesinde başta ailesi sonra da tüm yakınlarının hayatını kolaylaştırdığına ve onlar için adeta kurtarıcı bir melek olduğuna işaret eder.

RÜYADA KURTLU KİRAZ GÖRMEK VE YEMEK

Eşler arasında ya da kardeşler arasında bazı kişilerin laf taşıması sebebiyle istenmeyen şeylerin yaşanmasına yorulur. Rüyayı gören kişinin güzel giden ve kendi menfaatine sonuçlanacak işinin bozulmasına neden olacak bazı kimselere ya da bir takım olaylara delalet eder. Kaba tabirle parazit olacak insanlar ya da gelişmelerdir diyebiliriz.

Kişinin hayal kırıklığına uğramasına ve başarısız olmasına neden olacak şerli, kötü ve olumsuz bazı gelişmelere alamet eder. Rüya sahibinin tüm planlarını alt üst edecek, canın sıkılmasına neden olacak ve iyi olacağını düşünürken tamamen ona yanıldığını gösterecek bir takım durumların yaşanacağına alamet eder.

RÜYADA KİRAZ İKRAM EDİLMESİ

Eş, dost ya da akrabalardan biri tarafından içinde bulunulan kötü bir durumdan kurtulmak için yapılacak bir güzelliğe yorulur. Kendisine sunulacak güzel bir imkân, tatlı bir söz ya da iltifat ya da alacağı bir hediye paketi anlamına gelir. Rüya sahibini mutlu edecek hoş bir olayın yaşanmasına ve bunun da onu gülümsetmesine işaret eder.

RÜYADA KİRAZ SUYU GÖRMEK

Kişinin yapacağı güzel bir işin verimi ve kazancıdır. Rüya sahibi kendisini zorlayacak, yoracak hatta belki bir miktar da yıpratacak bir işin sonunda çektiği zahmete değdiğini inanacak sonuçlar alacak demektir. Ayrıca, alınacak olan başarılı sonuçlar sayesinde çok büyük bir rahatlama ve öz güven duymaya, sosyal bir kişi olarak yaşamaya ve yardım isteyen kişilere büyük yardımlarda bulunulacağına yorumlanır.

RÜYADA KİRAZ GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Rüyada kiraz görmek dürüstlük ve doğruluğun veya sempatinin ve talihin açık olmasının işaretidir. Bu rüya ayrıca hayatın bir kase dolusu kiraza benzediğini ve onu çok fazla ciddiye almamak, sakin davranmak gerektiğini ifade ediyor da olabilir. Rüyada kiraz ağacı görmekse iyi talihi, baharın coşkusunu, gençliği ve kadınlığı temsil eder.