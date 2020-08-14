Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada kaplumbağa tabiri nedir?

Rüyada en çok gördüğümüz canlılardan birisi kaplumbağalardır. Rüyada kaplumbağa çeşitli şekillerde görülmektedir. Rüyada kaplumbağa görmek genellikle hayır olarak yorumlansa da kötü manada yorumlar da mevcuttur. Peki rüyada kaplumbağa görmek, su kaplumbağası görmek, kaplumbağa sevmek ne anlama gelir?

RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada kaplumbağa görmek âlim olmaya ve zengin olmaya delalet eder. Bazı yorumculara göre kaplumbağa devlet kurumundaki en yetkili, en üstteki kişiye de işaret eder. Bir diğer rüya tabirine göre rüyada kaplumbağa görmek beğenilme isteğinde olan bir kadın ile de tabir edilir. Bu kadın bakımlı, çekici, hoş görünümlü olarak yorumlanmaktadır.

Ek olarak rüyada kaplumbağa görmek dedikodu, sır, kurnazlık gibi şeylere de işaret eder. Bir şeylerden kaçmaya veya kırılmış, bozulmuş şeyleri yenden tamir edip kullanılabilir hale getirmeye delalet eder.

Rüyada kaplumbağa görmek genel manada hayırlı olarak tabir edilse de, bazı tabircilere göre kötü anlamları da vardır.

MOLLA CAMİ'YE GÖRE RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Bazı kaynaklarda yazan rivayetlerde Molla Cami'nin yorumuna göre rüyada kaplumbağa görmek, kokular sürüp süslenen kadınlara işarettir. Kurbağa hakim ve savcıların başkanı olarak yorumlanır.

Rüyada kaplumbağa görmek, güzel koku sürünüp bezenen, boyve endamını erkeklere arzeden kadına işarettir. Bazı tabirciler kaplumbağa hakim ve savcıların reisine işarettir.

DİYANET'E GÖRE RÜYADA KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Diyanet'e göre rüyada kaplumbağa görmek, rüya sahibinin işlerinde düşünceli ve dikkatli hareket etmesi gerektiği olarak yorumlanır.

RÜYADA KAPLUMBAĞAYI İÇİNE ÇEKİLMİŞ GÖRMEK

Rüyada kaplumbağayı içinde, içine çekilmiş olarak görmenin tam bir tabiri bulunmuyor. Fakat bu da kaplumbağa görmek ile aynı anlama geldiği için onu da zengin veya âlim olmaya yoranlar olabiliyor. Rüyada kaplumbağayı içine çekilmiş halde gördüyseniz kabuğunu da görmüştürsünüz demektir. O zaman bir alttaki tabire bakmanızı tavsiye ederiz.

RÜYADA KAPLUMBAĞA KABUĞU GÖRMEK

Rüyada kaplumbağanın kabuğunu görmek çoğu tabircilere göre hayra yorulmaz. Rüyasında kaplumbağanın kabuğunu gören kişinin işlerinin çıkmaza gireceği, aile hanesinde sorunlar yaşanacağına işaret eder. Kaplumbağanın kabuğu genellikle evin içini temsil eder. Aile bireyleri arasında bir kavga veya sıkıntı oluşacağı yönünde yorumlar mevcuttur. Fakat normalde kaplumbağa görmek hayra yorulsa da kabuğunu görmek bu kadar kötü yorumlanmayabilir. Rüyada elinde kaplumbağa kabuğu taşıyan biriyseniz bu sizin için mekan, yer değişikliği olarak tabir edilir.

RÜYADA YÜZEN KAPLUMBAĞA GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada suda yüzen kaplumbağa görmek, uzun ve sağlıklı bir hayata sahip olacağınız anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi hayatta istediği tüm başarılara erişecek ve refah seviyesinin artacak olarak yorumlanır. Fakat rüyayı gördükten sonra sabretmeli, bu süreçte sabırlı olmak gerekmektedir.

RÜYADA SU KAPLUMBAĞASI GÖRMENİN TABİRİ NEDİR?

Rüyada su kaplumbağası canlısı görmek, vefa olarak tabir edilir. Su kaplumbağası görmenin sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirileceğine işaret ettiği düşünülür. Bazı tabircilere göreyse su kaplumbağası görmek, deniz seyahatine de delalet etmektedir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA SEVMENİN TABİRİ NEDİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada kaplumbağayı sevdiğini gören kişinin güzel ve temiz kalpli bir birey olduğuna işaret eder. Rüyada kaplumbağa sevmek rüya sahibinin iyi niyetlerine, güzel düşüncelerine delalet eder.

RÜYADA KAPLUMBAĞA YAKALAMAK

Rüyada kaplumbağayı yakaladığını gören kişi eğer bekarsa yakın zamanda evleneceğine, evli ise güzel bir çocuğu olacağına veya hangi dileği varsa o dileğinin yakın zamanda gerçekleşeceğine yorumlanır. Rüyada kaplumbağa yakalayan kişinin karşısına güzel kısmetler çıkacak demektir. Bu kişinin işlerinin aksamadan düzgün bir biçimde ilerleyeceği olarak yorumlanır. Kısacası rüyada kaplumbağa yakalamak hayırlıdır, şans anlamına da gelir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ÖLDÜRMEK

Rüyada kaplumbağa öldürmek hayırlı yorumlanmaz. Rüyasında kaplumbağa öldüren kişinin akrabalarıyla arasını açacağı veya uzak bir yere yerleşerek insanlarla diyalığunu keseceği yönünde yorumlanır. Başka tabircilere göreyse birlikte, aynı evde yaşadığınız kişi ile anlaşmazlıklar olacağı yönünde yorulur. Rüyada kaplumbağa öldürmek rüya sahibinin yapacağı hatalara ve sonrasında yaşayacağı sıkıntılara delalet eder.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada kaplumbağa ölüsü, kaplumbağanın öldüğünü görmek, rüya sahibinin iş ve meslek hayatında karşılaşacağı zorlukların üstesinden geleceği olarak yorumlanır.

RÜYADA BİR KAPLUMBAĞAYA SAHİP OLMAK NEDİR?

Rüya yorumcularına göre rüyada kaplumbağaya sahip olmak, yeni bir arkadaşa sahip olacağı manasına gelir. Yani yeni bir arkadaş edineceği şeklinde yorumlanır. Bazı tabircilere göre bu yeni tanışacağı arkadaş rüya sahibinin tüm kötü alışkanlıklarını bırakacağına, o arkadaşı sayesinde kötü alışkanlıklarından vazgeçeceğine işaret etmektedir.

RÜYADA UÇAN KAPLUMBAĞA GÖRMEK NEYE YORULUR?

Rüyalarımızda fantastik olaylar da görebiliyoruz. Bunlardan birisi de rüyada uçan kaplumbağa görmektir. Bazı tabircilere göre rüyada uçan kaplumbağa hayvanı görmek ulaşılması zor hedefler olarak tabir edilir. Rüyada uçan kaplumbağa gören kişinin, hayatına ulaşılması zor hedefler koyduğunu ve bu hedelere ulaşamadığı için hemen üzülüğ mutsuz olduğuna işaret etmektedir. Bu rüya genellikle hayırlı olarak yorumlanmaz. Bu rüyayı gören kişinin gerçekleşmesi imkansıza yakın olacak şeyler için dua ettiğini fakat bu duasının gerçekleşmeyeceğine de işaret eder.

RÜYADA KALABALIK KAPLUMBAĞA SÜRÜSÜ GÖRMENİN TABİRİ NEDİR?

Rüya tabiri alimlerine göre rüyada çok kalabalık kaplumbağa sürüsü görmek iyiliğe ve güzelliğe ulaşmaya delalet eder. Yani bu rüya hayırlı olarak yorumlanır. Kalabalık kaplumbağa görmek özellikle maddi manada ferahlığa ve her türlü stres, sıkıntıdan kurtulmaya ve böylelikle dünya nimetlerinden faydalanmaya işaret etmektedir.

RÜYADA KAPLUMBAĞA ETİ YEMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabirlerine göre rüyada kaplumbağanın etini yemek, mala veya Peygamberlerin ilimlerinden bir ilme işaret etmektedir. Bazı tabircilere göre ise rüya sahibi kişinin kaplumbağa etini yemesi, hayır, ihsan ve menfaate işarettir.